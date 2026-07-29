Los veterinarios coinciden: "Para ayudar a los animales podemos dejar fuentes de agua y comida en zonas protegidas"

El paso del fuego por el suroeste de la Comunidad de Madrid y el límite con Ávila ha sido considerado uno de los más voraces de la historia reciente de la región. Y sus consecuencias, de las más preocupantes.

Los animales están en peligro de vida, ya que el hábitat natural de muchas especies queda completamente destruido. El incendio no termina cuando se extinguen las llamas; la verdadera crisis para la fauna comienza al día siguiente, cuando los supervivientes despiertan en un entorno sin agua, sin comida y sin refugio.

Por esto, la movilización colectiva está siendo fundamental para marcar la diferencia. Expertos en fauna silvestre, veterinarios, educadores y amantes de los animales se están movilizando para poder dejar su granito de arena y contribuir a salvar lo salvable.

"Su bosque y su campo se ha quemado, y con ellos su refugio y sus fuentes de comida y bebida", afirma el veterinario y divulgador científico Tomás Palomares en un vídeo de Instagram. En estos momentos críticos, miles de animales luchan por sobrevivir.

La prioridad absoluta: el agua

El experto es claro al establecer las urgencias: "Lo primero es el agua". Para asistir a la fauna sedienta, recomienda colocar un recipiente del tamaño que nos sea posible en una zona protegida.

Además, aporta un consejo crucial para evitar accidentes: se deben añadir piedras en el interior del recipiente para crear pequeñas islas; esto permite que mariposas, abejas, otros insectos y pájaros de menor tamaño puedan posarse a beber sin riesgo de ahogarse.

Restaurar las fuentes de alimento

El fuego arrasa con los recursos de toda la cadena trófica, afectando por igual a herbívoros y carnívoros. Para paliar esta situación, el veterinario propone un plan de acción dividido según las necesidades de cada especie.

Para aves, pequeños mamíferos y roedores se aconseja esparcir pequeñas cantidades de diversas semillas en lugares que resulten seguros para ellos.

Los depredadores, animales como zorros, comadrejas, gatos monteses o aves que comen carne también necesitan auxilio. El veterinario sugiere que podemos dejarles pienso de perro y gato o latas de comida húmeda en áreas protegidas.

Es una medida que "puede alimentar a muchísimas especies". Otra gran ayuda es dejar fruta y verdura madura en zonas apartadas a las que los animales puedan acceder fácilmente.

Nuestros hogares como pequeños oasis

Incluso si no nos encontramos en la primera línea del bosque, nuestros hogares pueden servir de refugio. Palomares indica que quienes cuenten con terraza, jardín o balcón pueden colocar plantas con flores y vegetación.

Estos espacios se convertirán en una valiosa fuente de alimento y en una zona de descanso segura para muchos animales desplazados.

El veterinario concluye el vídeo con un mensaje esperanzador y un llamado a la solidaridad comunitaria: "A nosotros no nos cuesta nada, todos podemos ayudar".

Compartir estas sencillas pero vitales medidas de emergencia es el primer paso para proteger a la fauna que más nos necesita tras una catástrofe natural.