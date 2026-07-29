Ya es oficial en España: la nueva Ley del Tabaco sigue sin tener en cuenta el bienestar de los perros y gatos

Un perro de tamaño pequeño con el pelo blanco tumbado al sol en una casa. istock

La actual modificación de la Ley del Tabaco implementada por el Gobierno plantea un escenario idóneo para debatir si los animales de compañía deben ser incluidos expresamente en las medidas de protección contra el humo.

A pesar de que España ha avanzado notablemente en la regulación del tabaquismo mediante la restricción de áreas permitidas y la concienciación social sobre los riesgos para la salud, la vulnerabilidad de las mascotas ha quedado relegada a un segundo plano.

Resulta contradictorio que, habiéndose aceptado el derecho general a respirar un aire libre de contaminación por tabaco, se siga desatendiendo a los perros.

Al convivir estrechamente con las personas, depender por entero de las determinaciones de sus dueños y carecer de cualquier alternativa para protegerse por sí mismos, estos animales quedan desamparados frente al humo ambiental, asociados al humo del tabaco.

El derecho de respirar un aire limpio

Buena parte de estos avances se sustentan en una idea sencilla: la libertad de fumar no puede prevalecer sobre el derecho de otras personas a respirar un aire limpio.

Ese principio, ampliamente aceptado cuando hablamos de menores, embarazadas, trabajadores y otros grupos sociales, apenas se ha trasladado a un colectivo especialmente vulnerable como son los animales de compañía.

Los perros respiran el mismo aire que sus propietarios, pasan la mayor parte de su vida en el hogar y no tienen capacidad para alejarse cuando alguien enciende un cigarrillo. Son, en sentido estricto, fumadores pasivos involuntarios.

La evidencia científica disponible indica que la exposición continuada al humo del tabaco puede aumentar en los perros el riesgo de padecer enfermedades respiratorias, alteraciones cardiovasculares y determinados tipos de cáncer.

A ello se añade la exposición al denominado "humo de tercera mano", formado por las sustancias tóxicas que permanecen adheridas a muebles, alfombras, tejidos o superficies mucho después de apagar el cigarrillo.

Los perros están especialmente expuestos porque olfatean el suelo, lamen su pelaje y sus patas y permanecen muchas horas en contacto directo con esas superficies.

Un riesgo invisible

Paradójicamente, mientras el bienestar animal ha ganado protagonismo en el debate público, este riesgo apenas forma parte de la conversación.

Hemos normalizado la preocupación por la alimentación, el ejercicio, la vacunación o la salud emocional de nuestros animales, pero rara vez pensamos que el humo del tabaco también forma parte de su entorno y puede comprometer su calidad de vida.

No se trata de un problema anecdótico ni de una cuestión sentimental, es una realidad sanitaria que merece ser conocida. La futura reforma de la Ley del Tabaco ofrece una oportunidad para empezar a corregir esa omisión.

No necesariamente mediante prohibiciones o nuevas restricciones, sino incorporando a los animales de compañía en las políticas de prevención y educación sanitaria.

Las campañas institucionales podrían informar de los riesgos del tabaquismo pasivo en perros y gatos, igual que hoy alertan sobre sus efectos en los menores. Los veterinarios podrían desempeñar un papel más activo en la información a los propietarios.

Y la propia norma podría reconocer que la protección frente al humo también tiene una dimensión relacionada con el bienestar animal. Algunos considerarán que esta propuesta supone un exceso regulatorio o una injerencia en la esfera privada.

Responsabilizarnos del bienestar animal

Sin embargo, abrir este debate no implica criminalizar a quienes fuman ni establecer comparaciones entre personas y animales.

Significa asumir que nuestras decisiones tienen consecuencias sobre seres que dependen completamente de nosotros y que no pueden elegir un entorno más saludable.

La tenencia responsable no consiste únicamente en proporcionar alimento, cuidados veterinarios o afecto; también implica minimizar los riesgos evitables para su salud.

Hace apenas unas décadas era habitual fumar en hospitales, restaurantes, oficinas o incluso durante los vuelos comerciales. Hoy esas imágenes resultan difíciles de imaginar porque la sociedad comprendió que proteger la salud colectiva exigía cambiar determinados comportamientos.

Esa transformación no comenzó con prohibiciones, sino con un debate público sustentado en la evidencia científica y en una creciente conciencia social. Quizá haya llegado el momento de dar un paso más.

No para limitar derechos de forma indiscriminada, sino para ampliar nuestra mirada sobre quiénes pueden verse afectados por el humo del tabaco.

Los perros forman parte de millones de hogares españoles y son considerados, por la inmensa mayoría de sus propietarios, un miembro más de la familia. Si realmente creemos en ese vínculo, también deberíamos preguntarnos si estamos haciendo todo lo posible para proteger su salud.

Un punto de partida

La reforma de la Ley del Tabaco puede ser mucho más que una actualización normativa. Puede convertirse en el punto de partida de una conversación social sobre la responsabilidad que asumimos cuando convivimos con un animal.

Porque cuidar de un perro no consiste solo en procurarle una buena alimentación, sacarlo a pasear o llevarlo al veterinario.

También implica garantizarle un entorno lo más saludable posible. Abrir este debate no busca enfrentar a fumadores y no fumadores, sino invitar a la sociedad a reflexionar sobre una realidad poco conocida.

Si la evidencia científica demuestra que los perros también sufren las consecuencias del humo del tabaco, quizá haya llegado el momento de dejar de considerarlos víctimas invisibles del tabaquismo pasivo y empezar a incluirlos en las políticas de protección de la salud y el bienestar animal.