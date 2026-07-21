Taylor Swift y Travis Kelce alargan la familia: un nuevo perro de raza samoyedo se suma a los 3 gatos de la cantante

Durante años, Taylor Swift ha ostentado con orgullo el título de la cat lady más famosa e influyente del planeta.

Sin embargo, la vida de la superestrella ha dado un giro tan tierno como inesperado.

Tras su enlace con la estrella de la NFL Travis Kelce, la pareja ha sido fotografiada aterrizando en Florida acompañados por un nuevo y espectacular miembro en la familia: un mullido perro de raza Samoyedo que ya se ha ganado el cariño de millones de fans en todo el mundo y que viene a completar un auténtico imperio de mascotas VIP.

El nuevo heredero perruno

Los rumores sobre la incorporación de un can al hogar de la intérprete de Cruel Summer llevaban meses circulando en redes sociales.

Sin embargo, la confirmación visual llegó recientemente cuando Travis Kelce y el canino bajaron del jet privado de la cantante a su llegada a Palm Beach.

El perro, una deslumbrante bola de pelo blanco identificable como un Samoyedo —raza nórdica conocida por su pelaje abundante, su elegancia y su eterna "sonrisa"—, descendió por la escalinata del avión como todo un veterano de los viajes de lujo, demostrando que está plenamente adaptado al exclusivo estilo de vida de sus dueños.

Aunque el nombre definitivo sigue siendo un misterio que los fans intentan adivinar (¿seguirá la tradición de nombres de la cultura pop?), el hermano de Travis, Jason Kelce, ya había dado una divertida pista meses atrás en un pódcast.

Reveló entre risas que su hermano menor había adquirido un cachorro que, en un descuido de dentición juvenil, dejó un recuerdo indeleble mordisqueando el respaldo de uno de sus lujosos sofás de terciopelo verde.

De la realeza felina a la convivencia canina

La llegada de este intrépido Samoyedo marca un hito en el hogar de Swift, donde hasta ahora el trono pertenecía en absoluta exclusividad a una dinastía de tres gatos que no solo son el ojo derecho de la cantante, sino también verdaderas celebridades con fortunas y nombres inspirados en grandes iconos de la ficción.

La primogénita reservada es Meredith Grey. Esta felina de raza Scottish Fold se incorporó a la vida de Taylor en 2011.

Bautizada en honor a la famosa doctora de la serie Anatomía de Grey, ejerce como la hermana mayor.

Por otro lado está Olivia Benson, la multimillonaria estrella publicitaria del grupo.

Taylor Swift como persona del año. TIME

Adoptada en 2014, esta segunda Scottish Fold debe su nombre a la aguerrida detective de la serie Ley y Orden: Unidad de Víctimas Especiales.

A diferencia de Meredith, Olivia nació para las cámaras: ha protagonizado anuncios comerciales globales para marcas como Diet Coke y AT&T, y ha aparecido en multitud de videoclips.

Su éxito es tal que cuenta con un patrimonio propio estimado en 97 millones de dólares, situándose en el podio de las mascotas más ricas del planeta.

Por último se encuentra Benjamin Button, el modelo de portada y el benjamín felino de la casa.

Es un gato Ragdoll que llegó en 2019 tras un flechazo instantáneo durante el rodaje del videoclip ME!.

Nombrado en referencia a la película El curioso caso de Benjamin Button, destaca por su carácter meloso y relajado. Su momento álgido de fama mundial llegó cuando posó cómodamente apoyado en el cuello de Taylor para la histórica portada de la revista TIME, cuando la cantante fue elegida Persona del Año.

Un oasis donde los privilegios se comparten por igual

El nuevo Samoyedo ha pasado a compartir no solo el cariño de la pareja, sino también los privilegios que hasta ahora eran monopolio de Meredith, Olivia y Benjamin.

Taylor y Travis han demostrado que en su exclusivo oasis canino y felino hay espacio de sobra para que los reyes de cuatro patas compartan el trono con total elegancia.