Egipto marca las normas: prohíben los paseos en animales sustituyéndolos con minibuses 100% eléctricos

Para millones de viajeros, la imagen idílica de visitar las Pirámides de Keops, Kefrén y Micerinos incluía, casi obligatoriamente, un recorrido a lomos de un camello o a bordo de un carruaje tirado por caballos. Sin embargo, esta icónica postal tiene los días contados.

En una decisión sin precedentes, las autoridades egipcias han decretado el fin definitivo de los paseos con animales dentro del área arqueológica del altiplano de Guiza, apostando por una transformación radical hacia el turismo sostenible y el bienestar animal.

La medida llega tras años de intensas campañas lideradas por organizaciones internacionales de defensa de los animales, como PETA.

Diversas investigaciones encubiertas sacaron a la luz las duras condiciones a las que eran sometidos muchos de estos animales. Jornadas extremas, de trabajo duro bajo el sol caliente.

Los camellos y caballos obligados a trabajar bajo temperaturas sofocantes sin apenas acceso a agua, comida o zonas de sombra. Se documentaron graves abusos físicos en mercados de suministro clave, como el de Birqash, provocando indignación a nivel global.

Esto dio pie a un boicot turístico. Grandes operadores internacionales y plataformas de la talla de Airbnb o British Airways Holidays comenzaron a retirar estas actividades de sus itinerarios, ejerciendo una fuerte presión económica sobre el sector.

Así es la nueva Guiza

Para mantener la accesibilidad del recinto sin descuidar el patrimonio, el Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto ha diseñado un circuito de transporte moderno, limpio y silencioso.

Se han introducido minibuses y carritos de golf eléctricos que realizarán las rutas habituales entre los diferentes monumentos. Los expertos señalan que eliminar el tránsito constante de miles de cascos y los desechos orgánicos ayudará a conservar el delicado suelo y las estructuras milenarias.

El gran desafío de esta reforma es el impacto económico sobre las comunidades locales que han vivido de este negocio durante generaciones.

Para amortiguar el golpe, el plan del gobierno incluye la reubicación de los camelleros en un recinto acotado fuera del perímetro principal y programas de reconversión laboral para que puedan operar los nuevos servicios turísticos o integrarse en los centros de atención al visitante.

Un efecto dominó en el turismo mundial

El paso dado por Egipto no es un hecho aislado, sino parte de una "revolución del turismo ético" a nivel global.

Destinos icónicos de todo el mundo que dependen históricamente del esfuerzo animal (como los burros de Santorini en Grecia o los carruajes de Petra en Jordania) se encuentran bajo una lupa similar.

A partir de ahora, quienes viajen a la última de las Siete Maravillas del Mundo Antiguo que queda en pie descubrirán un entorno más silencioso, respetuoso y alineado con los valores del siglo XXI. Las pirámides seguirán siendo eternas, pero la forma de admirarlas ha cambiado para siempre.