Carlos Gutiérrez, veterinario: "El 13% de los gatos sufren de ansiedad por separación pero el resto, cuando están solos, se relajan"

Uno de los mitos más extendidos entre los dueños de felinos es que, cuando salimos por la puerta, nuestras mascotas piensan que los hemos abandonado para siempre.

Sin embargo, el veterinario Carlos Gutiérrez desmiente categóricamente esta idea: "Una de las cosas que la gente piensa, y que no es verdad, es que ellos creen que no vamos a volver nunca más a casa".

Los felinos son animales de rutinas que forman vínculos de apego seguro y esperan nuestra llegada, de ahí que muchas veces nos reciban en la puerta maullando o restregándose.

Tienen una noción clara de que seguimos existiendo aunque no estemos a la vista. "Saben que aunque nosotros no estemos en casa, estamos en otro sitio y seguimos existiendo".

Entonces, si saben que vamos a volver, ¿qué creen que hacemos durante tantas horas fuera? Basándose en la ciencia del comportamiento felino, el veterinario plantea cuatro interesantes teorías.

Salimos a cazar nuestra comida

Los gatos nos consideran parte de su círculo íntimo y de su "manada", por lo que es probable que asuman que nuestras salidas tienen el mismo propósito vital que las suyas en estado salvaje: conseguir alimento.

En la naturaleza, los gatos solo tienen éxito en tres de cada diez intentos de caza, lo que requiere mucha paciencia y energía.

El veterinario señala: "Si para ellos es tan complicado encontrar la comida podrían creer que para nosotros también lo es porque ellos no saben de la existencia del supermercado".

Al vernos salir con las manos vacías y volver cargados de bolsas, confirman su teoría, y si llegamos del trabajo sin nada, es probable que piensen que somos unos cazadores bastante torpes.

Estamos defendiendo el territorio

"En su estado salvaje o incluso dentro del hogar, los gatos dedican gran parte de su tiempo a patrullar sus dominios para expulsar intrusos y controlar sus recursos", explica el experto. Un gato puede llegar a dar hasta 20.000 pasos diarios (entre 5 y 7 kilómetros) en estas labores de vigilancia.

"Como los felinos interpretan el mundo a través de su propia experiencia, no es descabellado que piensen que nuestras largas ausencias se deben a que estamos asegurándonos de que ningún intruso entre en nuestro territorio".

Según Gutiérrez, otra opción real es que piensen que vamos al veterinario. Para muchos gatos de interior, la única experiencia que tienen fuera de las cuatro paredes de su casa es la visita a la clínica veterinaria.

Dado que los felinos pueden formar recuerdos muy potentes a partir de experiencias únicas e intensas, es posible que crean que todo el mundo exterior está compuesto por clínicas veterinarias.

El veterinario relata que su propio gato, Alcachofo, solía esconderse al verlos ponerse las zapatillas, asumiendo automáticamente que lo meterían en el transportín para ir a pasar un mal rato con los "malvados veterinarios".

Un descanso merecido

Por último, el experto indica que también es probable que simplemente saben que volveremos y aprovechan para descansar.

Aunque las teorías anteriores tienen sentido, el veterinario se inclina por una explicación mucho menos elaborada: "Nuestros gatos no se plantean absolutamente nada, solamente saben que sales de casa y que ya volverás".

A excepción de un 13% de gatos que sufren de ansiedad por separación, la gran mayoría de los felinos aprovechan que están solos en un entorno seguro para relajarse.

"Baja mucho el nivel de actividad como si se estuviesen reservando a ese momento en el que nosotros volvemos a cruzar la puerta", declara el veterinario, una teoría respaldada por las grabaciones de las cámaras de seguridad en el hogar.

Independientemente de cuál de estas teorías sea la correcta, el profesional concluye con una recomendación fundamental: siempre que dejemos a nuestros gatos solos en casa, debemos garantizar que el entorno esté correctamente "gatificado", con todos sus recursos disponibles y distintas actividades de exploración para que no se aburran.