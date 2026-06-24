Llega a España el aliado del verano que garantiza una superficie fría para que los gatos puedan descansar

Cuando el termómetro sube, nosotros encendemos el aire acondicionado o nos tomamos un helado, pero los felinos sufren el calor tanto o más que los humanos. Al no sudar como nosotros y estar cubiertos de pelo, regular su temperatura puede ser un auténtico reto en los meses más calurosos del año.

Afortunadamente, existe un accesorio diseñado específicamente para aliviar esta situación: la cama refrescante para gatos. Este producto se ha convertido en el aliado estrella del verano para garantizar el bienestar de nuestras mascotas cuando las temperaturas se vuelven sofocantes.

Antes de que el calor suponga un riesgo real, los felinos envían señales claras de que necesitan refrescarse de manera urgente.

Es habitual notar que un gato pasa el día completamente estirado en el suelo, buscando superficies frías como las baldosas de la cocina o el interior de la bañera.

También tienden a reducir su actividad al mínimo y a lamerse el pelaje con mayor frecuencia, ya que la evaporación de la saliva les ayuda a regular su temperatura corporal.

En situaciones de calor extremo, incluso pueden llegar a jadear, lo cual representa una señal de alerta inmediata para sus cuidadores.

Una tecnología sencilla

La tecnología detrás de la mayoría de estas camas y mantas refrescantes es tan sencilla como efectiva, puesto que por lo general no requieren electricidad, agua ni congelador. El secreto reside en un gel interior auto-refrigerante que se activa mediante la presión.

En el momento en que el felino se tumba sobre la superficie, el material absorbe el calor de su cuerpo y lo disipa, ofreciendo una sensación térmica varios grados por debajo de la temperatura ambiental de la habitación.

Una vez que el animal se levanta y libera la presión, el gel recupera sus propiedades originales de forma automática tras unos pocos minutos de descanso.

Diseños diferentes

En el mercado actual conviven diversos diseños pensados para adaptarse a la personalidad y a las costumbres de cada mascota.

Para los felinos que disfrutan estirándose cuan largos son en superficies lisas, las mantas finas resultan idóneas porque además se pueden trasladar con facilidad al sofá o al interior de un transportín.

Por otro lado, aquellos que prefieren sentirse protegidos o apoyar la cabeza en zonas mullidas encontrarán mayor comodidad en las camas con bordes acolchados o en los modelos con forma de cueva, los cuales proporcionan un refugio seguro a la par que fresco.

Las hamacas elevadas también constituyen una gran alternativa, ya que permiten que el aire circule por debajo del cuerpo del animal y evitan el contacto directo con suelos recalentados.

Priorizar la resistencia

Al momento de elegir el modelo ideal, resulta fundamental priorizar la resistencia y la seguridad del producto.

Dado que los gatos poseen uñas afiladas y suelen amasar los tejidos antes de acomodarse, es imprescindible adquirir camas fabricadas con materiales duraderos como el poliéster reforzado.

Asimismo, resulta vital verificar que el gel interior sea completamente libre de componentes tóxicos, previniendo así cualquier riesgo de intoxicación si la tela llegara a rasgarse por accidente.

El tamaño también es un factor decisivo, dado que una superficie demasiado pequeña no cubrirá el área corporal necesaria para proporcionar un alivio térmico eficiente.

Introducir un accesorio nuevo en el entorno de un felino siempre requiere de cierta estrategia para evitar que termine ignorándolo.

Lo ideal es colocar la cama refrescante en el lugar exacto donde el animal ya acostumbra a descansar o impregnarla temporalmente con su olor usando alguna manta o juguete conocido.

Una vez que el gato descubra de forma natural el bienestar y el frescor que le otorga este rincón, se convertirá sin lugar a dudas en su espacio preferido para sobrellevar los días más calurosos del verano.