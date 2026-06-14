Los veterinarios coinciden: el maullido de los gatos es un idioma creado para humanos y diseñado para cada dueño

La relación entre los seres humanos y los gatos ha estado rodeada de misterio durante milenios. Sin embargo, la ciencia y la observación veterinaria están revelando que el vínculo con nuestros compañeros felinos es mucho más profundo y personalizado de lo que imaginamos.

Lejos de ser un simple sonido instintivo, el maullido es una herramienta de comunicación sofisticada y dirigida.

Para entender la importancia del maullido en el hogar, primero debemos mirar cómo se comunican los felinos cuando no están con nosotros. En estado natural, la interacción entre ellos pasa por canales completamente distintos.

"El maullido es un idioma creado para humanos", afirma el veterinario Pancho Cavero en un post de Instagram. De hecho, entre gatos la comunicación es casi silenciosa.

En su entorno natural, se hablan principalmente con el cuerpo y la cola, y utilizan herramientas biológicas complejas como las feromonas y el contacto visual para fijar posiciones, mostrar afecto o marcar territorio.

El sonido, por lo tanto, pasa a un segundo plano.

Una evolución diseñada para la convivencia

La gran sorpresa evolutiva ocurre cuando el gato entra en contacto con las personas. Los investigadores han descubierto que los ejemplares salvajes que alcanzan la edad adulta no maúllan entre sí. Este comportamiento es una adaptación exclusiva surgida a raíz de la domesticación.

En palabras de Pancho Cavero, los gatos "descubrieron con nosotros que eso funcionaba y cada maullido que escuchas fue diseñado para ti".

Al darse cuenta de que los humanos respondemos mejor a los estímulos auditivos que a las señales sutiles de su cola o a los mensajes olfativos, los felinos moldearon su propia voz para llamar nuestra atención.

Un dialecto único y personal

Este proceso de aprendizaje no es general, sino que se construye de manera individual en cada hogar.

Diferentes estudios han demostrado que los gatos adaptan el tono, la frecuencia y la duración de su maullido según la reacción específica que observan en su dueño.

Aprenden qué sonido nos hace reaccionar más rápido, cuál nos enternece y cuál nos activa para abrirles una lata de comida. "Tu gato no solo te habla. Aprendió exactamente cómo hablarte a ti", destaca el experto.

Por esto, según el veterinario, cada gato suena distinto. No existe un "diccionario universal del maullido" porque cada uno desarrolla una forma única de comunicarse con su persona favorita.

Lo que escuchamos cada día en casa no es solo ruido; es lenguaje puro, la consolidación de un vínculo inquebrantable y un ejemplo fascinante de comunicación interespecie.