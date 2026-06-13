Los veterinarios coinciden: el suelo puede provocar dolorosas quemaduras en las patas de tu perro ya que puede llegar a 62°C

La llegada del verano y las altas temperaturas representan un riesgo constante para nuestras mascotas, especialmente a la hora de salir a pasear.

Muchas veces, los dueños pasan por alto el efecto del asfalto y las superficies calientes, pero el impacto en la salud de los canes puede ser grave.

El veterinario Manuel Manzano, en un vídeo de YouTube, lanza una advertencia directa a todos los dueños de mascotas, declarando que "el calor intenso del verano daña mucho las almohadillas plantares de tu perro".

Absorber la radiación solar

Materiales como el asfalto, el hormigón o la arena de la playa tienen una alta capacidad calorífica y son de colores oscuros. Esto significa que absorben la radiación solar durante horas sin reflejarla.

Por esto, retiene el calor de una manera mucho más agresiva que el aire. Si la temperatura del aire está a 35°C, el asfalto está a 62°C, produciendo un riesgo altísimo para el perro, con quemaduras graves e instantáneas de segundo grado.

A partir de los 48°C, la piel humana y la de los perros empieza a sufrir destrucción celular por calor en cuestión de segundos. Si el asfalto está a 50°C o más, es el equivalente a que caminen sobre una sartén a fuego lento.

Áreas sensibles

Las almohadillas son duras y están diseñadas para resistir la fricción, pero siguen siendo piel viva con terminaciones.

"Estas áreas son sumamente sensibles y, al entrar en contacto con el suelo sobrecalentado, pueden sufrir daños y quemaduras considerables", explica el experto.

Para saber si el suelo es seguro para tu perro, usa la regla de la palma de la mano. Coloca el dorso de tu mano firmemente contra el asfalto o la acera que esté al sol. Manténla ahí durante 5 segundos enteros.

Si no aguantas el calor y tienes que retirar la mano antes de que terminen los 5 segundos, está demasiado caliente para tu perro. Si insistes en pasearlo, sus almohadillas sufrirán quemaduras.

Los síntomas

A veces los perros no se quejan en el momento por la emoción del paseo, pero los síntomas aparecen poco después.

Cuando la almohadilla se quema, la capa externa protectora se debilita, dejando expuesta la carne viva, que se ve con un color rojo brillante. Pero también, es importante revisar si el perro empieza a cojear o se niega a caminar durante el paseo.

Si empieza a lamerse las patas de forma compulsiva al llegar a casa o si tiene las almohadillas hinchadas, demasiado desgastadas o con ampollas, son otros síntomas que hay que tener en cuenta.

Para protegerlo de los días calurosos, sácalo a pasear temprano por la mañana o por la noche, cuando el tiempo haya tenido tiempo de enfriarse. Camina por zonas de tierra, sombra o parques con hierba.

El césped disipa el calor y se mantiene a una temperatura segura. Pero, si no te queda otra opción que cruzar zonas de asfalto caliente, existen botas protectoras de goma o tela especiales para ellos.