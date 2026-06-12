Ya es oficial: la provincia española destina 400.000€ para un espacio de semilibertad para la jubilación de los burros

El Ayuntamiento de Mijas ha formalizado la adjudicación del contrato para la redacción del proyecto básico y de ejecución del futuro Centro de Interpretación y Parque El Burrito.

La iniciativa, concebida institucionalmente como un hito para la preservación y el descanso del icónico burro mijeño, nace con un presupuesto técnico asignado y plazos rigurosos, pero también bajo la sombra de una intensa controversia técnica impulsada por las principales federaciones y protectoras de defensa animal.

La mercantil OLUZ ha resultado la adjudicataria del contrato menor de servicios por un importe exacto de 39.782,38 euros.

La firma dispondrá de un plazo estricto de 60 días para dar forma arquitectónica y técnica a un recinto que pretende redefinir la relación del municipio con su emblema turístico más reconocible. Una vez visado el proyecto técnico definitivo, la administración local procederá a la licitación pública de las obras sobre el terreno.

Un refugio integrado en el paisaje

El planeamiento gubernamental contempla la habilitación de un área superior a los 10.000 metros cuadrados en la zona del Vial Sur, colindante con el Camino de las Canteras.

La fisonomía del proyecto busca aprovechar una topografía marcadamente escarpada para desarrollar un modelo arquitectónico mimetizado, donde las estancias queden semienterradas y cubiertas por mantos vegetales, minimizando de este modo el impacto visual y ambiental en el entorno.

Las especificaciones del Centro de Interpretación y Parque contemplan una infraestructura dividida en tres grandes módulos habitacionales. El complejo dispondrá de un total de 24 compartimentos diseñados para albergar de forma pareada a un máximo de 48 animales.

Asimismo, el recinto estará dotado de un área médica y veterinaria, almacenes logísticos de intendencia, picadero, una explanada específica para la gestión de residuos y el propio Centro de Interpretación, orientado a la concienciación ciudadana y escolar.

Desde el consistorio se argumenta que este enclave funcionará bajo un régimen de semilibertad controlada. La filosofía transmitida defiende el espacio como una estación de jubilación digna para los équidos que cesen en la actividad del burro-taxi.

Funcionaría como un centro receptor de ejemplares adultos que requieran procesos terapéuticos o de recuperación, complementado con senderos sombreados para la interacción regulada con visitantes.

La otra cara de la moneda

La materialización de la adjudicación no ha calmado los ánimos de las organizaciones dedicadas al bienestar animal.

Entidades de calado nacional e internacional, como la Fundación para el Asesoramiento y Acción en Defensa de los Animales (FAADA) y la asociación El Refugio del Burrito, han manifestado públicamente sus discrepancias, argumentando que la propuesta adolece de graves carencias estructurales y metodológicas.

El primer núcleo de conflicto reside en las dimensiones del terreno. Los colectivos recuerdan que, de acuerdo con los estándares veterinarios internacionales de bienestar para équidos, se preconiza una superficie óptima de esparcimiento de aproximadamente 2.000 m2 por cada animal.

La proporción proyectada en Mijas reducirá sustancialmente este ratio, concentrando casi medio centenar de burros en apenas una hectárea física. "Concentrar a 48 burros en una hectárea de terreno escarpado ignora los estándares de bienestar. Nos preocupa que este parque actúe como una pantalla de cara al turismo mientras las urgencias del centro urbano siguen sin resolverse", afirman.

Riesgos de convivencia y adecuación del terreno

Adicionalmente, los especialistas en comportamiento animal advierten sobre la complejidad conductual de la cabaña actual de burro-taxis.

La gran mayoría de estos équidos son machos enteros (sin castrar) que han pasado su vida adulta en condiciones de severo aislamiento social, atados a estaciones fijas durante extensas jornadas de trabajo.

Introducir de manera colectiva a estos individuos en un régimen comunitario, sin un protocolo de castración previo y un proceso sumamente dilatado de adaptación —coordinado por personal etólogo especializado—, podría traducirse en episodios graves de competitividad y peleas jerárquicas.

Asimismo, la naturaleza pedregosa y empinada del terreno del Vial Sur suscita reticencias sobre su idoneidad para animales ancianos, crónicos o con patologías locomotoras derivadas de años de tracción y carga en el casco urbano.

Las pezuñas y articulaciones damnificadas de los ejemplares en edad de retiro podrían resentirse ante pendientes pronunciadas.

Demandas de acción inmediata en el núcleo urbano

Las críticas concluyen apuntando a una distorsión en el orden de prioridades presupuestarias. Los colectivos señalan que la administración local ya ha comprometido partidas sustanciales que superan los 110.000 euros en diversas fases previas y de consultoría ligadas a esta idea del parque.

Mientras tanto, denuncian que las deficiencias cotidianas que sufren los animales en activo en el centro del pueblo —tales como la prolongación de jornadas estivales sobre pavimentos calientes, herrajes deficientes, afecciones crónicas en cascos y erosiones por rozadura de arneses— carecen de una fiscalización rigurosa e inmediata.

Mijas inicia así la cuenta atrás para disponer de los planos de su futuro Parque El Burrito. El reto para el municipio no será únicamente de ingeniería o arquitectura, sino de consenso: demostrar si la inversión pública puede conciliar legítimamente un foco de atracción turística y ordenación urbanística con las estrictas y científicas exigencias de la etología y el bienestar animal contemporáneo.