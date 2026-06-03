Alexia, educadora felina: "El gato es un animal que por naturaleza no puede permitirse confiar ciegamente en nadie"

¿Alguna vez tu gato ha atacado sin previo aviso a otro animal o a ti mismo? Es muy común etiquetar a estos felinos directamente como "agresivos", pero Alexia, educadora felina del canal Encantadora de Gatos, nos invita a transformar radicalmente nuestra perspectiva sobre este problema.

En su análisis sobre el comportamiento felino, advierte que clasificar a un gato como agresivo suele llevarnos a actuar de manera incorrecta, alejándonos de él o cogiéndole miedo, lo que termina por empeorar el problema en lugar de solucionarlo.

El miedo como el verdadero motor

Cuando los dueños buscan respuestas, internet suele ofrecer diagnósticos alarmistas, culpando a la territorialidad, a la agresividad redirigida o a un supuesto deseo del felino por dominar y ser el "gato alfa".

Sin embargo, la educadora desmiente estos mitos con una declaración reveladora: "El principal motivo por que un gato se muestra agresivo es el miedo".

Los gatos poseen un instinto de supervivencia que está en marcha constantemente. Aunque en casa vivan rodeados de comodidades, su genética los mantiene alerta ante la vulnerabilidad.

Como explica Alexia: "El gato es un animal que por naturaleza no puede permitirse confiar ciegamente en nada ni en nadie".

Cualquier ruido fuerte, un movimiento inesperado o un simple tropiezo puede hacer que el gato asocie a un humano o a su compañero felino con una amenaza, llevándolo a atacar por pura defensa.

Conflictos comunes

Dos de las situaciones más clásicas que detonan estas reacciones son las presentaciones entre felinos y las visitas al veterinario.

Los gatos se reconocen a través del olfato, por lo que si uno regresa de la clínica con olores extraños, su compañero lo percibirá inmediatamente como un intruso y se pondrá en alerta.

Si a esto le sumamos que el gato que viajó llega tenso y asustado, la reacción defensiva es casi inminente. Por otro lado, los ataques a los tutores humanos suelen ser el resultado de un susto o de patrones de juego inadecuados.

Un gato que vive aburrido, sin sus necesidades básicas cubiertas o expuesto a un entorno ruidoso, acumula frustración. Muchas veces, lo que consideramos un ataque es, en realidad, un intento de juego por parte de un felino que no sabe controlarse.

La educadora felina lo aclara: "Si juega de manera brusca no es porque sea agresivo sino porque no ha aprendido a medir su fuerza o porque sin querer se la ha enseñado a jugar mal".

El exceso de energía y la falta de rutinas de juego adecuadas hacen que utilicen los pies y manos de sus dueños para desahogar su instinto cazador.

La empatía y educación como única salida

Para resolver estos conflictos, castigar al gato es el peor error que podemos cometer. Un castigo no le enseña nada, sino que refuerza su miedo, le hace sentir que el peligro es mayor y empeora su reactividad.

La verdadera solución pasa por la educación de las personas, comprendiendo la naturaleza del animal para darle lo que realmente necesita en lugar de separaciones sin sentido.

Alexia señala que no existen recetas universales en el comportamiento felino y lo resume en esta contundente declaración: "No puedo daros una solución única porque cada gato y cada situación son diferentes".

Al igual que en la medicina humana, cada felino posee un carácter, una historia y un entorno únicos que requieren un análisis detallado.

Lo que verdaderamente necesitan estos gatos incomprendidos no son etiquetas negativas, sino dueños dispuestos a observar, entender el origen de su estrés y aplicar un tratamiento adaptado a sus necesidades.