Ya es oficial: más de 80.000 hogares abren sus puertas al turismo con mascotas y permiten ahorrar 200 euros

Organizar unas vacaciones cuando se tiene un animal de compañía suele convertirse, a menudo, en un rompecabezas logístico y económico.

El coste adicional que imponen muchos alojamientos y la dificultad para encontrar lugares que realmente se adapten a las necesidades de los animales hacen que muchos dueños se vean entre la espada y la pared: pagar sumas desorbitadas o dejar a sus compañeros peludos atrás.

Ante este reto, el turismo colaborativo está emergiendo como la solución más eficiente. HomeExchange, la plataforma de intercambio de casas más grande del mundo, ya cuenta con más de 80.000 hogares que admiten animales de compañía, posicionándose como una alternativa flexible y asequible para quienes se niegan a viajar sin sus mascotas.

Más fácil y más barato que el turismo tradicional

Los datos respaldan este cambio de tendencia. El reciente estudio "Intercambiar casa con mascotas" se ha realizado por la plataforma entre más de 8.500 miembros de todo el mundo.

Se confirma que el 41% de los encuestados considera que es más fácil encontrar alojamientos pet-friendly en HomeExchange que en las plataformas hoteleras o de alquiler vacacional tradicionales.

Pero más allá de la facilidad de búsqueda, el bolsillo es el gran beneficiado. Entre los usuarios que suelen pagar por el cuidado de sus animales durante las vacaciones, el 41% asegura ahorrar al menos 200 euros por viaje gracias a este modelo.

Ya sea porque se llevan a su mascota consigo o porque confían en otros miembros de la comunidad para cuidarla en su propio hogar, sin costes adicionales.

Con una red de más de 550.000 viviendas disponibles en 155 países accesibles mediante una cuota anual, el valor diferencial radica en la comodidad del entorno.

“Nuestro propósito es hacer más accesibles los viajes para todos, incluidas las mascotas", afirma Emmanuel Arnaud, CEO y cofundador de HomeExchange."Para muchos miembros de nuestra comunidad, las mascotas son parte de la familia y entendemos que planificar un viaje con ellas puede suponer retos tanto económicos como emocionales, especialmente durante temporadas altas como el verano".

Arnaud añade que, gracias a los filtros de búsqueda sencillos y a la comunicación transparente, siempre hay una estancia disponible para cada necesidad.

"Personalmente, me encanta viajar con mi perro Lucky, un Golden Retriever de 6 años. Disfruto mucho intercambiando casas con otros amantes de los perros y no tener que elegir entre viajar y estar con mi perro", apunta.

Confianza y reciprocidad

El funcionamiento de este sistema no solo se basa en el alojamiento, sino en un profundo vínculo de confianza mutua.

El estudio revela que el 44% de los miembros con mascotas son propietarios de perros (un perfil más predispuesto a viajar con ellos), mientras que el 65% tiene gatos.

Dado que los felinos suelen estresarse más con los desplazamientos y prefieren los entornos familiares, para sus dueños resulta un alivio saber que el 91% de la comunidad global ya ha cuidado de mascotas durante un intercambio o está dispuesto a hacerlo.

Esta dinámica genera un beneficio emocional bidireccional. Casi la mitad de los viajeros que han cuidado de animales ajenos afirma que la experiencia aportó alegría a su grupo de viaje.

Además, un 36% asegura que esto les ayudó a "sentirse más como en casa", y un 34% encontró en los animales la compañía perfecta cuando viajaba en solitario.

"Queremos que los miembros de HomeExchange y sus mascotas disfruten de los intercambios. En mi caso, por ejemplo, mi familia se completa con mis dos gatos, Coco y Noa, que permanecen en casa durante mis intercambios", afirma Pilar Manrique, portavoz de HomeExchange en España

"Al irme de vacaciones me quedo mucho más tranquila sabiendo que mis invitados están con ellos ofreciéndoles sus mejores cuidados y su cariño".

España consolida la tendencia del turismo animal

En el contexto español, el crecimiento de esta modalidad es imparable. En 2025, la plataforma registró un espectacular aumento del 43% en los intercambios de viviendas que admiten mascotas en comparación con el año anterior.

El ecosistema local es especialmente receptivo: el 88% de los miembros españoles está dispuesto a cuidar animales o ya lo ha hecho.

Este modelo abre la puerta a experiencias que van mucho más allá de una simple estancia vacacional, transformando el viaje en algo entrañable.