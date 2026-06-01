Los educadores de perros coinciden: "Para proteger su salud tienes que revisar sus patas y su vientre"

Pasear a nuestra mascota es una rutina diaria que fomenta su bienestar, pero los parques y las zonas verdes pueden esconder un enemigo peligroso: las garrapatas.

Para evitar infestaciones y proteger la salud de tu perro, el educador canino José Manuel ha revelado un método preventivo muy sencillo que puedes aplicar en pocos segundos antes de soltar a tu compañero de cuatro patas.

La herramienta principal para este truco seguro que ya la tienes en casa. Según explica el experto, "para esto solamente necesitas una microfibra o en su caso cualquier trapo, pero esta funciona mucho mejor".

Además, hace especial hincapié en el tono de la tela elegida: "te recomiendo que sea un color muy claro y brillante, mayormente blanco, amarillo, verde, pero que sea muy brillante".

El proceso es rápido y fácil. Solo debes tomar la microfibra y colocarla con el lado más peludo hacia abajo, en contacto directo con el césped.

A continuación, el educador indica los pasos a seguir: "vas a tomar la microfibra y la vas a restregar así por la superficie. Simplemente vas a estar observando que se le van a pegar diferentes cosas, pero lo más importante es que no veamos ninguna garrapata".

¿Por qué funciona esta técnica?

El arrastre del trapo por la hierba simula el paso de un animal, lo que engaña por completo a los parásitos.

El experto explica el comportamiento natural de estos arácnidos. Las garrapatas están tiradas en el pasto, muchas veces volteando hacia arriba, buscando hacia dónde pegarse, sea un mamífero, un ave, un reptil. "Se pueden pegar en absolutamente cualquier cosa, simplemente ellas buscan estar hospedando y estar succionando sangre".

Zonas de riesgo y prevención tras el paseo

No todas las áreas del parque representan el mismo peligro. José Manuel advierte que este problema suele agravarse en lugares pet friendly o en zonas con presencia de perros callejeros, y recomienda aplicar la técnica de la microfibra prestando especial atención a los troncos.

Debes pasarlo "mayormente cercano a los árboles, que es donde mayormente están las garrapatas, por la humedad, por las aves y porque también ahí hay marcaje de otros perros".

Por otro lado, este peligro no se limita solo a los canes, sino que también afecta a los humanos. Si caminas cerca de un río o sobre pasto alto, el experto recomienda revisar cuidadosamente el propio cuerpo, específicamente el ombligo y las zonas íntimas, ya que son los lugares cálidos donde estos parásitos suelen adherirse.

Finalmente, como protocolo obligatorio al volver a casa, el educador recuerda que siempre se debe "revisar a tu mascota en las patas y mayormente en el área ventral".

También recalca que no debemos confiarnos por el tamaño o la forma del insecto, ya que tanto la hembra —"la grandota que parece una tortuguita"— como los machos pueden transmitir enfermedades y dañar severamente a nuestras mascotas.