Los expertos coinciden: "Para calmar los nervios de tu perro, haz este ejercicio 10 minutos al día; no es magia, es biología"

En el mundo de la educación canina, a menudo nos centramos en enseñar comandos, establecer reglas y mantener una interacción activa y constante con nuestros perros. Creemos que educar es "hacer".

Sin embargo, el educador canino Rodrigo Gómez propone un enfoque radicalmente distinto y sorprendentemente sencillo para mejorar el bienestar y el vínculo con nuestras mascotas: la presencia silenciosa.

Según el experto, esta práctica no requiere de herramientas especiales, premios ni de un esfuerzo físico. "Este es el ejercicio más simple que puedes hacer hoy. Se llama presencia silenciosa".

La técnica consiste en sentarse cerca del perro sin hablarle, sin tocarlo y sin pedirle absolutamente nada. La instrucción es simplemente "estar", respirar de manera tranquila y limitarse a observar al animal. Si el perro decide acercarse, se le debe recibir desde la calma y sin emitir palabras; si prefiere mantener su distancia, simplemente se le deja tranquilo.

Los tres pilares del silencio

Gómez recomienda realizar esta práctica durante 5 a 10 minutos, una vez al día. Aunque pueda parecer que "no se está haciendo nada", el experto destaca tres beneficios fundamentales y profundos de este ejercicio:

Sincronización de los sistemas nerviosos (Co-regulación): Los perros son expertos lectores de nuestra energía y fisiología. El estado de calma del guía tiene un impacto directo en el animal. Como bien señala el educador: "Cuando tu estás tranquilo, él se regula".

Asociación de la presencia con la seguridad : Rompe con la dinámica de la exigencia. Le enseña al perro que la compañía humana no siempre implica una orden, una expectativa o un estímulo estresante. A veces, la simple presencia equivale a un refugio seguro.

: Rompe con la dinámica de la exigencia. Le enseña al perro que la compañía humana no siempre implica una orden, una expectativa o un estímulo estresante. A veces, la simple presencia equivale a un refugio seguro. Construcción de confianza sin presión: Permite desarrollar y fortalecer la confianza mutua respetando el espacio del animal, algo vital para perros tímidos, miedosos o con pasados difíciles.

¿Por qué la ciencia respalda la quietud?

Para comprender el impacto del enfoque de Rodrigo Gómez, es necesario mirar la neurobiología del perro. En un mundo hiperestimulado, los perros domésticos a menudo sufren de fatiga por compasión o niveles crónicamente altos de cortisol (la hormona del estrés).

Al obligarlos a estar en constante actividad o "trabajando" por premios, impedimos que su sistema nervioso parasimpático tome el control. La presencia silenciosa actúa como un interruptor de apagado (off-switch). Cuando nos sentamos a respirar sin demandar nada, reducimos nuestro propio ritmo cardíaco.

Los perros, a través de su agudo sentido de la observación y el olfato (detectan los cambios químicos de nuestro cuerpo cuando nos relajamos), entran en un estado de resonancia emocional. No es magia, es biología: la calma es tan contagiosa como el miedo.

El momento adecuado

"Elige el momento adecuado. No lo intentes justo cuando tu perro está en el pico de energía esperando su paseo". Busca momentos de transición, como el final de la tarde o un rato después de haber comido.

Gómez insiste: guarda el teléfono móvil. La presencia silenciosa exige que tú también estés presente. Si estás mirando una pantalla, tu lenguaje corporal cambia, te pones rígido y pierdes la conexión visual periférica con tu perro.

"Si te sientas y tu perro se levanta y se va a otra habitación, no lo persigas". Según el experto, el ejercicio ya está funcionando: le estás demostrando que respetas su autonomía.

Para concluir su recomendación, Rodrigo Gómez invita a los guías a probar esta técnica diariamente, afirmando con gran convicción sobre su impacto: "Es el ejercicio más subestimado de la educación canina".

Dedicar unos pocos minutos al día a simplemente compartir el espacio en silencio puede ser la llave maestra para tener un perro más equilibrado, reduciendo la ansiedad por separación y la reactividad, y construyendo, en el proceso, una relación mucho más profunda, madura y segura.