Los veterinarios coinciden: si alimentas a tu perro con buen pienso y le atiendes cuando tiene un problema, vivirá más

En el mundo de la nutrición canina, los extremos suelen ser peligrosos. Recientemente, a raíz de unas declaraciones en un podcast donde se sugería que alimentar a un perro con pienso equivale a "condenarlo" a una vida más corta, el debate ha vuelto a encenderse.

Ante este tipo de afirmaciones alarmistas, el veterinario Andrés Santiago aporta una visión basada en la experiencia y la investigación, alejándose de las opiniones sensacionalistas para centrarse en lo que realmente importa: la salud individual de cada animal.

El mito de la longevidad

La gran pregunta que muchos propietarios se hacen tras escuchar estos discursos es: ¿Si le doy pienso a mi perro, morirá antes? La respuesta de Santiago es tajante: No. Y a la inversa, tampoco existe una garantía matemática de que una dieta natural prolongue la vida por sí sola.

"La vida no es una línea recta, y menos la medicina", explica el veterinario. "Si el pienso es el ideal para tu perro, y le cuidas y atiendes cuando tiene un problema, vivirá más. Si su dieta natural es una mierda, le faltan nutrientes y así... vivirá menos".

La clave no reside en la etiqueta del formato, sino en el equilibrio nutricional. Una dieta natural mal planteada puede ser mucho más perjudicial que un pienso de alta calidad.

Coherencia nutricional

Andrés Santiago es un firme defensor de la comida natural, tanto para humanos como para animales, pero desde un enfoque de coherencia y sentido común. Si tú te preocupas por consumir productos frescos de la huerta y evitar los ultraprocesados, es lógico que busques lo mismo para tu compañero.

Sin embargo, el veterinario apunta un detalle importante sobre el estilo de vida del propietario: las mascotas asimilan nuestros hábitos. "Si una persona vive a base de productos precocinados y sándwiches de gasolinera, su perro probablemente acabará comiendo cualquier cosa".

Además, según él, es fundamental apostar por lo fresco: si entiendes el valor de la materia prima sin procesar, la dieta natural es la evolución lógica para tu mascota.

La investigación como base

Defender la comida natural no es una cuestión de modas, sino de estudio. Santiago afirma haber realizado una investigación profunda sobre el tema cuyos resultados son, cuanto menos, impactantes.

Sin embargo, huye de la desinformación que a veces circula en redes bajo perfiles de dudosa formación. Para él, elegir bien la dieta de tu mascota requiere criterio y conocimiento, no dejarse llevar por el miedo o por promesas de inmortalidad que no tienen base científica.

Más allá de la alimentación, la salud de un perro depende de un cuidado 360°. Por ello, el facultativo destaca la importancia de la formación continua de los propietarios.