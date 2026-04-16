España da un paso histórico: un centro residencial acoge por primera vez a una persona de tercera edad con su gato

Durante décadas, para las personas sin hogar o en situación de exclusión, la puerta de entrada a un recurso público era, paradójicamente, la puerta de salida para sus mascotas. "O el techo o tu animal", dictaba la norma invisible. Sin embargo, esta semana esa barrera se ha roto en Barcelona con la historia de M. y su gato Age.

Si bien desde 2016 los perros habían ganado terreno en albergues y pisos sociales, los gatos seguían siendo la "asignatura pendiente". Sus necesidades territoriales y los prejuicios sobre su convivencia en espacios compartidos los mantenían fuera del sistema.

Age ha cambiado las reglas del juego. Es oficialmente el primer gato en España que accede a un centro residencial público de larga estancia, un lugar donde las personas no solo pasan la noche, sino que inician sus procesos de recuperación social a largo plazo.

El largo camino de M. y Age

La llegada de este binomio al centro no fue un camino de rosas. El ingreso estaba previsto para el año pasado, pero un incendio fortuito en el centro de destino detuvo los planes en seco.

Durante los meses de espera, la resiliencia de M. fue clave. Se negó a renunciar a su compañero y se apoyó en su red de contactos para que cuidaran de Age mientras ella gestionaba su situación.

Durante ese tiempo, Age no perdió el tiempo: se puso "al día" con su protocolo sanitario (chip, esterilización, vacunas y desparasitación), cumpliendo con los estrictos requisitos de salud pública que ahora permiten su estancia legal en el recurso.

¿Cómo se gestiona un gato en una residencia pública?

Muchos se preguntarán: ¿Quién paga los gastos? ¿Cómo se organiza el centro? La clave está en el trabajo multidisciplinar. Gracias a convenios de colaboración entre el ayuntamiento, entidades veterinarias y colectivos como FAADA, el éxito está asegurado:

Atención Veterinaria: Age cuenta con cobertura para cualquier urgencia o revisión. Alimentación Garantizada: Existe una pequeña subvención destinada específicamente a proveer pienso al centro, asegurando que el presupuesto de bienestar social no se vea afectado. Acompañamiento Social: Los trabajadores sociales ya no ven al gato como un problema, sino como parte de la solución para la estabilidad emocional de M.

Nadie debería elegir entre su casa y su familia

Este logro no es solo una anécdota bonita; es un mensaje político y social potente. Los animales son, en muchos casos, el único anclaje emocional que mantiene "a flote" a las personas que lo han perdido todo.

Permitir que Age acompañe a M. en su tránsito hacia una vida mejor garantiza que el proceso de inclusión se haga desde el respeto y el amor. Porque, como bien dice la campaña que ha impulsado este cambio: "Nadie debería verse obligado a elegir entre un techo y su compañero de vida".