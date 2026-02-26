Si tu mascota provoca un accidente dentro del hogar: esto es lo que debes saber para contratar un seguro

El seguro de las mascotas es una de las cosas más importantes para cuidar de su bienestar y su salud, evitando gastos económicos desbordados. Sin embargo, entender qué póliza contratar puede convertirse en una tarea complicada.

Cuando los perros son cachorros, tener unseguro que cubra los accidentes que pueden causar dentro del hogar puede ser muy útil. A esa edad, los animales destrozan y rompen objetos con mucha más facilidad. Tener en cuenta que el crecimiento implica pasar también por esta fase es una manera de prevenir los daños que pueden causar.

En la mayoría de los casos, el seguro de hogar en España cubre sobre todo la responsabilidad civil de tu mascota frente a terceros, pero no siempre los accidentes o destrozos que se producen dentro de tu propia casa.

Cobertura de responsabilidad civil

La cobertura de responsabilidad civil incluye a las mascotas y los daños personales o materiales que el perro o el gato puedan causar a terceros. Puede servir para cumplir la obligación de tener seguro por la Ley de Bienestar Animal, siempre que la póliza indique que cubre a los animales de compañía del titular.

Sin embargo, que el seguro cubra los daños que tu mascota cause a terceros no significa que asuma los daños que provoca dentro de tu propia vivienda, como los muebles rotos o los suelos arañados.

Si tu perro rompe la televisión del vecino, se considera un daño a terceros y suele entrar en la responsabilidad civil. Sin embargo, si rompe tu propia tele, normalmente queda fuera, salvo que tengas una cobertura específica.

Accidentes 'indoor'

La mayoría de los accidentes indoor de mascotas no se consideran daños a terceros. Tirar un jarrón caro, romper la pantalla de la televisión, destrozar el sofá o dañar el mobiliario o la decoración son problemas que ocurren dentro de la propia vivienda.

Las aseguradoras suelen excluir expresamente los desperfectos causados por mascotas. No obstante, algunas compañías permiten contratar garantías opcionales que sí cubren, con límites y franquicias, los daños provocados por la mascota en el interior de la vivienda.

Existe, además, una diferencia entre los accidentes que afectan a la casa y los que ocurren con un tercero implicado. Si un invitado se lesiona dentro de tu casa porque tu perro le muerde o le tira al suelo, puede entrar en la responsabilidad civil de la póliza de hogar, aunque el hecho ocurra en interior.

Si tu mascota rompe un bien de un tercero dentro de tu casa (por ejemplo, el móvil de un amigo), también puede considerarse daño a terceros y estar cubierto, según las condiciones de la póliza. Lo que sigue quedando normalmente fuera es el daño a tus propios bienes: tus muebles, tus dispositivos y tu decoración.

El animal como protagonista

Otro punto clave es qué pasa si el que sufre el daño es el propio animal dentro de casa. La mayoría de seguros de hogar no cubren los gastos veterinarios de tu mascota si se hace daño en un accidente doméstico.

Algunas pólizas de hogar avanzadas incluyen una pequeña cobertura de "accidentes de mascotas", con límite económico y supuestos concretos, como caída desde alturas, atropello o pelea.

Para tener realmente protegidos los gastos veterinarios por accidentes y enfermedades, se suele recomendar un seguro específico de salud o de mascotas, que complemente la responsabilidad civil del hogar.