Marks, CEO de una empresa, sobre cómo proteger a tu perro de los riesgos de las borrascas: "Los charcos esconden peligros"

La lluvia no da tregua en buena parte de España. Las calles se inundan, los charcos se multiplican y, mientras las personas reorganizan su día a día, las mascotas también sufren las consecuencias del mal tiempo.

Los perros, en particular, pueden padecer estrés, ansiedad o incluso problemas de salud cuando los días lluviosos se prolongan. Además, el frío y la humedad incrementan el riesgo de resbalones, infecciones o complicaciones dermatológicas.

Imke Marks, fundadora y CEO de la marca española de nutracéuticos Mooiza, advierte sobre estos riesgos y recuerda la importancia de adaptar la rutina de los animales de compañía. "Con un poco de atención y cuidado, podemos hacer que los días de lluvia sean seguros y hasta divertidos para nuestros perros", asegura Marks.

Estrés y ansiedad bajo la lluvia

Los días grises no solo afectan el ánimo de las personas. Según explica Marks, "cuando llueve de forma continuada, muchos perros salen menos y no pueden liberar su energía. Esto genera estrés y ansiedad". Las tormentas con truenos o fuertes vientos pueden intensificar ese miedo.

Por eso, recomienda buscar alternativas dentro de casa: "Es importante buscar alternativas dentro de casa: juegos de entrenamiento, juguetes interactivos… cualquier cosa que los mantenga activos", añade. Para complementar estos cuidados, la empresa ofrece Mooiza ZEN, un producto que ayuda a calmar la ansiedad canina.

Cuidado con los charcos y la piel

Aunque a muchos perros les resulte tentador chapotear, los charcos esconden peligros."Pueden contener parásitos o restos de productos químicos, por lo que siempre recomendamos lavar al perro después de entrar en ellos", señala Marks.

Mantener una buena higiene tras cada paseo es fundamental para evitar dermatitis, hongos o infecciones de oído. "Es muy importante secar bien al perro, sobre todo los pliegues, orejas y patas", afirma la experta, quien sugiere utilizar Mooiza DERMO para mantener la piel protegida e hidratada.

Suelos resbaladizos

La lluvia no solo moja, también vuelve peligrosas las superficies. "El suelo mojado aumenta el riesgo de caídas, especialmente en cachorros y perros mayores", comenta Marks. "Proteger sus articulaciones es clave en estos días". Existen varios nutracéuticos que ayudan a mantenerlas fuertes y flexibles.

El frío también puede pasar factura, sobre todo a razas pequeñas o de pelo corto. "Si además llueve y hace frío, algunos perros pueden pasar frío e incluso correr riesgo de hipotermia. Un abrigo adecuado es una forma sencilla de protegerlos", concluye.

Atención, higiene y protección son las tres claves que, según la especialista, convierten la borrasca en una oportunidad para reforzar el vínculo con las mascotas. "Con atención y cariño, incluso la borrasca más intensa puede ser segura y divertida para nuestros perros, fortaleciendo además el vínculo con ellos", concluye Marks.