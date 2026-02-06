Crece la preocupación en el aeropuerto de Barajas: buscan a Loky, un gato desaparecido en las cintas de equipaje de la T4

Locky, el gato desaparecido en la Terminal 4 del aeropuerto de Madrid-Barajas. María

Lo que debía ser un inicio de viaje rutinario hacia Dublín se convirtió en una pesadilla el pasado 3 de junio alrededor de las 5:00 de la mañana.

María y su pareja se encontraban en la Terminal 4 del Aeropuerto de Madrid-Barajas para facturar a sus dos gatos con la compañía Iberia Express cuando Locky, un felino de siete kilos y carácter muy asustadizo, logró escapar y adentrarse en las zonas restringidas del aeropuerto.

Según relata la propietaria, el incidente ocurrió cerca de los mostradores de facturación 800, específicamente el 853. Ante el nerviosismo del animal, María intentó administrarle un sedante recetado por su veterinario antes de pasar el control de seguridad.

"Abrí el transportín 1 cm para meter una jeringuilla con medicina para dejarlo tranquilo... pero cogió impulso, saltó y la cremallera se abrió más", explica María con angustia.

Tras un breve forcejeo en el que Locky arañó y mordió a sus dueños debido al pánico, el gato salió disparado hacia los mostradores del área 900. La última imagen que se tiene de él es saltando hacia el interior de las cintas de transporte de equipaje, un área de acceso restringido que podría haberlo llevado a los niveles subterráneos -1 o -2 del aeropuerto.

El "trato inhumano" y la falta de ayuda

La familia denuncia una falta total de protocolos y empatía por parte del personal de Iberia y Aena. María asegura que, a pesar de haber pagado por el transporte del animal como si fuera un pasajero más, se sintieron desamparados.

"Una supervisora de Iberia dijo que ese no era su problema", relata la dueña, quien también describe cómo el personal de atención al cliente la ignoraba mientras ella lloraba, prefiriendo hablar entre ellos sobre sus turnos de vacaciones.

Por otro lado, la barrera idiomática complicó la búsqueda inicial, ya que la pareja de María es irlandesa y, según su testimonio, el 90% del personal con el que intentó comunicarse no hablaba inglés y se negó a abrir las instalaciones o proporcionar un número de seguridad para coordinar el rescate. Incluso afirma que los agentes de policía presentes se tomaron la situación a "cachondeo".

Una búsqueda incansable

Tras cinco horas recorriendo la terminal sin éxito, la pareja tuvo que continuar su viaje, pero la búsqueda no ha cesado. La madre de María, a pesar de desplazarse en silla de ruedas, pasó una noche entera en el aeropuerto intentando localizar a Locky. Actualmente, cuentan con el apoyo de asociaciones de protección animal que colaboran en la búsqueda de gatos perdidos en instalaciones críticas.

Aunque Aena respondió a una reclamación oficial lamentando lo sucedido e indicando que existe un grupo de búsqueda, María afirma que, según trabajadores del aeropuerto, no le consta que se esté realizando una búsqueda activa.

Señas particulares de Locky

La familia hace un llamamiento a cualquier persona que trabaje en el aeropuerto o transite por la zona para identificar al animal.

Color: Negro con la boca, la barriga y las cuatro patas blancas. Tamaño: Grande (pesa 7 kg), atlético y "de hueso ancho". Carácter: Muy asustadizo; se esconde ante desconocidos y tiene "cara de asustado" constante. Rasgos: Ojos muy grandes y una mancha blanca en el hocico.

"Es un gato que tiene mucho miedo, incluso con nosotros... pero le encanta la comida húmeda", detalla María, con la esperanza de que Locky pueda ser atraído con alimento y rescatado de las profundidades de la T4.

Agradecemos enormemente la difusión de esta alerta. Cualquier persona que pueda haber visto a ese gato, llamáles a estos números: 636134928, 610147087, 607070075.