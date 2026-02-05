El uso de las jaulas en las granjas llega hoy a Europa: piden que se prohíban para proteger a los animales

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) celebra hoy una audiencia clave sobre el futuro de los animales de granja en Europa. El Comité Ciudadano responsable de la Iniciativa Ciudadana Europea End the Cage Age y tres organizaciones coadyuvantes expondrán ante los jueces su posición en el recurso contra la Comisión Europea por incumplir su compromiso de prohibir el uso de jaulas en las explotaciones ganaderas.

La coalición española End the Cage Age subraya la relevancia histórica de la cita: "Seremos la voz de los 300 millones de animales que cada año permanecen confinados en jaulas en las granjas de la Unión Europea", afirman los portavoces.

Una promesa incumplida

La iniciativa End the Cage Age nació con fuerza en 2018 y culminó con más de 1,4 millones de firmas de ciudadanos europeos y el respaldo de 170 organizaciones coordinadas por Compassion in World Farming (CIWF). En 2021, la Comisión Europea prometió presentar antes de 2023 una propuesta legislativa para eliminar progresivamente las jaulas. Sin embargo, el compromiso sigue sin materializarse.

"Han pasado casi cinco años desde aquel anuncio, y los animales siguen esperando, igual que los ciudadanos que creyeron en esta promesa", recuerda Annamaria Pisapia, portavoz del Comité Ciudadano. Pisapia denuncia que la falta de acción de Bruselas "prolonga el sufrimiento de millones de animales y pone en riesgo la credibilidad de la democracia participativa europea".

Un precedente jurídico

El recurso que hoy examina el TJUE, presentado en marzo de 2024 por el propio comité y coordinado por CIWF, es pionero en la historia de la Unión Europea: nunca antes se había pedido cuentas al Ejecutivo comunitario por no actuar tras una Iniciativa Ciudadana Europea. En enero del año pasado, las tres ONG mencionadas fueron reconocidas como "coadyuvantes" del proceso al resultar directamente afectadas por el incumplimiento.

Tras una petición formal en mayo de 2025, el tribunal decidió convocar una audiencia pública, en la que las partes podrán detallar sus argumentos y exigir que la Comisión entregue el expediente completo de la iniciativa. Para los activistas, se trata de un paso necesario para recordar que las promesas "no pueden quedar archivadas".

"Europa debe demostrar que la democracia no se detiene a las puertas de las granjas", defendió Matteo Cupi, vicepresidente de Igualdad Animal Italia. "No pedimos nuevas promesas, sino el cumplimiento de una ya hecha".

El apoyo ciudadano

El clamor social contra las jaulas es rotundo: el 89% de los ciudadanos europeos —unos 400 millones de personas— considera que los animales no deberían criarse en recintos individuales. En España, más de 85.000 personas apoyaron la iniciativa.

Pese a ello, en la actualidad más de 300 millones de cerdos, gallinas, conejos, patos, ocas, codornices y terneros siguen confinados cada año en la UE. Las organizaciones denuncian que muchos de ellos viven en espacios minúsculos, sin posibilidad de moverse ni de expresar comportamientos naturales básicos.

"La espera de los animales y de los ciudadanos se ha alargado demasiado", concluye la coalición. "Es hora de poner fin a las jaulas en Europa".