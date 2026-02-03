Los 22 profesionales que inauguran el Diploma de Expertos Universitario en Pericia Veterinaria

El pasado viernes quedó inaugurada la I edición del Diploma de Experto Universitario en Pericia Veterinaria, un programa que se imparte conjuntamente por PERIVET y el centro universitario HM de ciencias de la salud CUHMED de la Universidad Camilo José Cela, y con el apoyo de IUMIUKY, el programa de mascotas de Cuatro.

Esta primera promoción reúne a 22 profesionales que inician un itinerario formativo orientado a profesionalizar la actividad del peritaje veterinario, reforzando competencias clave para el ejercicio pericial en contextos administrativos y judiciales.

La sesión de apertura estuvo conducida por Dña. Paloma Isasia Infante, directora general del Grupo Promede, quien dio la bienvenida al alumnado y enmarcó el inicio del programa dentro de la vocación de servicio del Grupo: "Para Perivet esta primera edición supone un paso más en nuestra intención de aportar valor a los animales y a los que cuidan de ellos".

Asimismo, destacó que esta formación se engloba dentro del ámbito formativo de Promede Academy, como parte de una apuesta por itinerarios estructurados y alineados con las demandas reales del ejercicio profesional.

Durante el acto, el director del programa, D. José Antonio Allande Menéndez, expuso las primeras premisas que definen la actividad del perito veterinario y subrayó el componente ético y técnico de esta labor: "Un perito hace una valoración técnica… no es un trabajo de fastidiar a los demás, a los compañeros; es un trabajo digno, muy relevante para el ecosistema OneHealth".

En su intervención, insistió en la necesidad de preservar la independencia profesional y la metodología en la elaboración del informe, especialmente cuando el dictamen pericial puede ser determinante para la toma de decisiones en procedimientos complejos.

El bloque institucional contó también con la participación de D. Alfredo Fernández Álvarez, director de relaciones institucionales de IVC Evidensia Iberia, quien destacó la relevancia de formar perfiles capaces de ejercer un rol claramente diferenciado al asistencial: "Es un área de especial novedad, por lo tanto os sitúa en la vanguardia cubriendo unas necesidades muy concretas que son las de la administración de justicia".



En esa misma línea, avanzó parte de los contenidos que se abordarán a lo largo del programa y remarcó un eje central del aprendizaje: "Vamos a establecer algo que es esencial en los criterios de responsabilidad profesional, que es los análisis de la causalidad".

La orientación práctica del diploma fue reforzada por Manuel Frías Leguina, que puso el foco en el aprendizaje basado en la experiencia y casos reales: "No voy a hablar de normativa, la normativa está en Google… Yo quiero que veáis la experiencia que yo tengo". El acto contó, además, con la presencia de otros profesores del claustro docente que acompañarán al alumnado durante los próximos meses.

Una formación que va más allá del conocimiento clínico

La peritación veterinaria exige mucho más que conocimientos sanitarios. Requiere rigor legal, capacidad de análisis forense, dominio de la metodología pericial y solvencia para defender conclusiones técnicas con claridad y precisión ante terceros, incluidos órganos administrativos o tribunales.

En este sentido, el Diploma de Experto Universitario en Pericia Veterinaria se plantea como una respuesta a la creciente necesidad de profesionales capaces de integrar evidencia científica, razonamiento técnico y criterios de responsabilidad en la elaboración de dictámenes.

El programa combina teoría aplicada y práctica orientada al ejercicio profesional, con el objetivo de que el alumnado adquiera herramientas para:

estructurar y fundamentar informes periciales con metodología y trazabilidad;

interpretar hechos y evidencias desde una perspectiva técnico-científica;

aplicar criterios de causalidad y responsabilidad profesional en la argumentación;

comunicar y defender el dictamen de forma comprensible, consistente y robusta.

Claves del programa

Esta primera edición se desarrolla a lo largo de cinco meses, con un enfoque de progresión competencial y acompañamiento docente. Entre los principales aspectos del diploma destacan:

I edición con 22 profesionales participantes.

Duración: 5 meses.

Modalidad: combinación de asistencia en aula y participación en remoto en formato síncrono.

Enfoque: formación práctica y orientada a la actividad profesional del perito veterinario.

Colaboración universitaria: desarrollo junto a la Universidad Camilo José Cela y la Facultad HM de Ciencias de la Salud.

Agradecimiento al claustro y al alumnado

Desde PERIVET se destaca especialmente el compromiso del claustro docente por compartir experiencia y conocimiento aplicado, así como la apuesta del alumnado de esta primera promoción, que afronta el inicio de un itinerario exigente y altamente especializado.

"Continuamos apostando por una formación de calidad, práctica y orientada al ejercicio profesional", señalan desde la organización, con el objetivo de contribuir a estándares más sólidos y homogéneos en el ámbito del peritaje veterinario.