Orelha, el perro vagabundo que ha revolucionado Brasil con miles de protestas: fue asesinado por tres jóvenes

Miles de personas cruzaron las calles de numerosas ciudades brasileñas con carteles altos y claros que decían: "Justiça por Orelha" y "Cárcel para los maltratadores de animales". Este fin de semana, los coches dejaron espacio a las voces que gritaban contra un mismo enemigo.

Cuando las manifestaciones quieren hacerse escuchar, pueden llegar hasta el otro lado del mundo. Y este fue el caso de Brasil. El respeto que dejó las calles vacías se transformó en una única protesta alrededor del planeta.

Orelha era un perro comunitario: no tenía dueño, pero llevaba más de diez años en Praia Brava, una playa de una zona acomodada de Florianópolis. Los vecinos lo alimentaban, tenía su propia caseta y todos los días recibía caricias.

Era muy conocido en el barrio y formaba parte de la vida cotidiana: aparecía en bodas, se reunía con los pescadores y descansaba bajo el sol en la playa. No molestaba a nadie; se había hecho su espacio en medio de la urbanización, sin pretender nada más.

Las manos desnudas

Un día, a principios de enero, tres adolescentes lo golpearon. Una vecina llevó al perro inmediatamente a una clínica veterinaria, pero murió allí mismo, agonizando, con graves heridas en el ojo izquierdo y múltiples traumatismos.

En pocos minutos, las manos desnudas de unos adolescentes le quitaron la vida. Orelha no tuvo ni el tiempo de entender qué estaba pasando, por qué, y nosotros nunca encontraremos respuesta a esa pregunta que una vez más, vuelve a repetirse.

Esa misma noche, otro grupo de jóvenes golpeó a otro perro, Caramelo, y lo arrojó al mar. Aunque logró sobrevivir, la sensación de violencia se expandió rápidamente, generando una ola de indignación en todo el país.

Hoy, manifestantes y activistas denuncian que las penas por maltrato animal en Brasil son leves y reclaman que la muerte de Orelha se castigue como si se tratara de una vida humana. Piden que se endurezca la ley, que se haga justicia y que cambie la mentalidad de la sociedad.

Revisar las penas

El Código Penal brasileño prevé hasta cinco años de prisión por maltrato a perros y gatos. Sin embargo, esta ley no puede aplicarse a los jóvenes imputados, ya que son menores de edad. Solo pueden recibir medidas socioeducativas, nunca cárcel convencional.

Por eso, muchos consideran que las penas deberían revisarse y los castigos endurecerse. Una vez más, se repite que la normativa no es suficiente, que esto no puede seguir ocurriendo.

La Policía Civil de Santa Catarina está investigando formalmente a los tres adolescentes. Todos provienen de familias acomodadas e influyentes, lo que, según denuncian los manifestantes, les está permitiendo mantenerse al margen del suceso y, probablemente, quedar en libertad.

Dos de ellos ya declararon ante las autoridades, y su abogado afirma que las pruebas son "frágiles" y denuncia una "inquisición digital", argumentando que ellos y sus familias no pueden salir de casa por el linchamiento social.

Sin embargo, después del episodio, dos de ellos viajaron a Disneyland, en Florida, en un viaje de fin de curso, como si nada hubiera pasado. "No es una broma de adolescentes, es un asesinato", decía una pancarta al aire.

El símbolo de una revolución

Orelha se ha ido, dejando atrás un mundo cruel que no sabe respetar los derechos de los animales, que carece de empatía hacia los seres vivos y que sigue pagando sus penas con los más vulnerables.

La violencia contra los animales es un crimen y debe ser tratada con seriedad. Como demuestran las calles de Brasil en estos días, necesitamos más solidaridad y humanismo, miradas amables y gestos que acaricien, no manos desnudas que maten.