174 euros para proteger a tu mascota de los ruidos: la caseta para perros y gatos hecha con materiales fonoabsorbentes

En muchas casas, los petardos, las tormentas o el tráfico intenso se han convertido en el peor enemigo de los animales más sensibles al ruido. Mientras nosotros podemos "entender" qué está pasando, ellos solo perciben un bombardeo de sonidos imprevisibles y amenazantes.

En ese contexto nace la idea de la caseta antirruido para animales, un refugio diseñado específicamente para ofrecer a perros y gatos un refugio tranquilo frente al estrés acústico. Tal y como explica Jhony Alves, "mientras muchos intentan calmar a sus animales con fármacos o soluciones improvisadas, alguien ha decidido afrontar el problema de raíz: el ruido".

Según el creador de contenido, esta casita ha sido diseñada para reducir más del 50% de los ruidos externos, especialmente aquellos más molestos para los animales, como fuegos artificiales, truenos, bocinas y obras.

Su planteamiento es claro: si se consigue bajar de forma significativa el volumen del entorno, el animal puede gestionar mucho mejor sus emociones y recuperar la calma.

Una forma especial

El diseño no es casual. La forma de esta caseta se inspira en la cóclea del oído, es decir, en la propia anatomía interna encargada de procesar el sonido, creando una especie de refugio natural que reproduce lo que muchos animales hacen por instinto cuando tienen miedo: buscar un lugar cerrado, protegido y recogido donde sentirse a salvo.

En palabras de Alves, "la forma no es casual, se inspira en la cóclea del oído, creando una especie de refugio natural, tal como hacen los animales cuando buscan un lugar seguro".

Esa geometría ayuda a que el sonido se amortigüe y se distribuya de forma menos agresiva, mientras el interior se percibe acogedor y resguardado.

Materiales acústicos

Los materiales terminan de completar la solución. En el interior, la caseta incorpora un aislamiento acústico a base de lana de cáñamo, un material con buenas propiedades fonoabsorbentes, capaz de reducir y "apagar" parte de las ondas sonoras que llegan del exterior.

Por fuera, la estructura está realizada en madera sostenible de alta calidad, lo que aporta robustez y un acabado cálido y doméstico. "En el interior hay un aislamiento acústico de lana de cáñamo, mientras que el exterior está hecho de madera sostenible de alta calidad. Todo está estudiado para absorber el sonido sin parecer la clásica caseta", resume Jhony.

Uno de los puntos fuertes del proyecto es precisamente su integración estética. No busca parecer un accesorio evidente para animales, sino un elemento más del mobiliario del salón o del dormitorio.

"Y aquí está la parte interesante: no parece un producto para animales. Puede usarse como mesita, mesa auxiliar o extensión del sofá, por lo que entra en casa sin arruinar la decoración", explica Alves.

De este modo, la caseta antirruido para animales puede colocarse en el corazón de la zona de convivencia, donde el animal se siente cerca de su familia, sin desentonar con el estilo del hogar.

Una doble función

El resultado es un objeto con doble función: por un lado, un refugio acústico donde el perro o el gato puede resguardarse en momentos ruidosos; por otro, una pieza de diseño sencillo y práctico que añade superficie de apoyo y presencia decorativa.

Para perros y gatos muy sensibles al ruido, que sufren cada festividad con petardos o viven en entornos urbanos especialmente ruidosos, contar con un espacio pensado para reducir el impacto acústico puede marcar una diferencia notable en su bienestar.

No sustituye al trabajo de desensibilización sonora ni al acompañamiento emocional por parte de la familia, pero puede ser una herramienta muy útil dentro de un enfoque más amplio de cuidado.