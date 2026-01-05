¿Puedes pasear a tu perro suelto por el parque? Estos son los horarios permitidos y las multas de hasta 500 euros

En los últimos años, la pregunta de si se puede pasear al perro suelto por el parque se ha vuelto casi tan habitual como la de si puede entrar en una cafetería o viajar en transporte público.

Cada vez más personas integran a sus animales en la rutina diaria, pero no siempre tienen claro qué permite la ley y qué puede acarrear una multa.

A la mezcla se suman ordenanzas municipales, normas de bienestar animal y carteles en la entrada de los jardines que no siempre dicen lo mismo, lo que deja a muchos tutores con la sensación de caminar sobre hielo fino cada vez que sueltan la correa.

Una norma general

La norma general es clara: los perros deben ir atados en la vía pública, y solo pueden correr sueltos en los espacios, horarios y condiciones que marque expresamente cada ayuntamiento.

En ciudades como Madrid, esto se traduce en una combinación de horarios concretos, zonas prohibidas y excepciones que conviene conocer antes de dejar que el animal se aleje unos metros entre árboles y columpios.

Una libertad con excepciones

Según la ordenanza de tenencia y protección de animales de Madrid, los perros pueden pasear por parques y jardines, pero, con carácter general, deben ir con correa.

La única excepción son los tramos horarios en los que el Ayuntamiento permite que estén sueltos, además de las áreas caninas valladas habilitadas específicamente para su esparcimiento.​

En la mayoría de los parques madrileños, los perros pueden ir sueltos entre las 19:00 y las 10:00 en horario de invierno y entre las 20:00 y las 10:00 en verano, siempre bajo control del responsable.

Fuera de esas franjas, la correa es obligatoria, y quedan siempre excluidas las zonas infantiles, de mayores y aquellos espacios donde un cartel prohíba expresamente el acceso canino.

Los PPP y las multas

Si se trata de perros calificados como potencialmente peligrosos, la flexibilidad desaparece por completo.

Estos animales deben ir siempre atados con correa corta (no extensible) y con bozal adecuado en cualquier espacio público, sin excepciones horarias, incluso dentro de los parques.

La persona que los pasea, además, debe ser mayor de edad y portar la licencia y la documentación en regla, lo que incluye el seguro de responsabilidad civil obligatorio.

Llevar al perro suelto fuera de los lugares y horarios permitidos se sanciona como infracción leve o grave, con multas que suelen ir de 100 a 500 euros y que pueden aumentar si el animal causa un accidente o pone en riesgo a terceros.

La Ley de Bienestar Animal y las ordenanzas recuerdan que el titular debe mantener siempre al animal bajo control y evitar que cause molestias o daño.

Si provoca daños a personas, otros animales o mobiliario urbano, el dueño puede enfrentarse a reclamaciones civiles, incluso aunque esté en un parque y "solo fuera un momento sin correa".

Leer la ordenanza, no solo el cartel

Antes de decidir si soltar o no la correa, el tutor responsable necesita algo más que la intuición o el ejemplo de otros dueños.

Lo más prudente es consultar la ordenanza municipal del municipio donde vive, revisar la información oficial sobre horarios y zonas autorizadas y fijarse en la señalización de cada parque.

Las redes sociales de los ayuntamientos y las campañas de la policía local suelen recordar de forma periódica los tramos horarios y las sanciones, una fuente útil para no ir a ciegas.

En caso de duda, la correa sigue siendo una herramienta sencilla para evitar multas, conflictos y situaciones de riesgo que puedan acabar mucho más lejos de lo que imaginaba ese tutor que solo quería "un rato de juego" entre los árboles.