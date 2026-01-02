Un educador felino revela por qué tu gato te despierta de madrugada: "Está tratando de decirte que algo está mal"

Es una escena habitual para muchos propietarios de mascotas: el reloj marca altas horas de la madrugada y el sueño se ve interrumpido por maullidos, carreras o un gato frotándose insistentemente contra su dueño.

Según explica el experto del canal Zona Gatos en su último vídeo, entender la raíz de este comportamiento es vital para ponerle solución, ya que existen motivos conductuales y médicos que explican por qué tu gato te despierta de madrugada.

El factor aburrimiento

Una de las causas más frecuentes señaladas por el especialista es la falta de actividad diurna. "Tu amigo felino puede estar despertándote durante la madrugada porque simplemente está aburrido", declara el experto.

Aunque los gatos pueden dormir hasta 16 horas al día, suelen experimentar "ráfagas de energía durante la noche".

El experto subraya la naturaleza biológica del animal: "Los gatos son animales muy activos y curiosos por naturaleza y necesitan estímulos constantes para mantenerse entretenidos".

Si el animal no recibe dicha estimulación mientras hay luz solar, buscará "quemar esa energía sobrante durante la noche" corriendo por la casa o saltando sobre los muebles.

Para combatir esto, la recomendación es clara: establecer un "horario regular de juego" y enriquecer su entorno con juguetes interactivos y, sobre todo, espacios verticales, ya que es crucial darles "lugares a los que se pueda subir, escalar y saltar".

El error de la alimentación a demanda

Otro motivo común es el hambre, a menudo exacerbado por un mal hábito inculcado por el propio dueño.

El experto advierte sobre el peligro de alimentar a la mascota inmediatamente después de levantarse de la cama: "Asociará que te levantas de la cama con la recompensa de un poco de comida y por eso querrá que te levantes en cuanto sienta un poco de hambre".

Si el gato recurre a mordiscos en los pies o maullidos persistentes para pedir alimento, la estrategia debe ser la disciplina. "En este caso deberás mantenerte firme, ya que si le das el placer de alimentarle cuando te lo pide, lo seguirá intentando el resto de noches".

Una señal de alerta médica

El especialista también hace hincapié en la importancia de detectar cambios repentinos de conducta. Si un gato que solía dormir bien empieza a despertar a sus dueños, "es posible que tu compañero felino esté tratando de decirte que algo está mal".

Enumera patologías como la artritis, el hipertiroidismo o la presión arterial alta como culpables habituales. "Los gatos son animales muy buenos para ocultar sus problemas médicos, por lo que es muy importante prestar atención a cualquier señal".

Se recomienda una visita inmediata al veterinario si el gato muestra un comportamiento inusual o maúlla constantemente.

Naturaleza crepuscular

Finalmente, el experto recuerda que los gatos son "animales crepusculares", por lo que estar activos de madrugada es algo natural para ellos.

"No obstante, por suerte para ti, es posible cambiar su horario", concluye, "adaptando la rutina del felino a la del humano mediante los pasos adecuados de ejercicio y alimentación".