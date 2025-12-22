Eva, veterinaria, da la clave para decorar la casa de forma segura para tus animales: "Estos 3 objetos provocan lesiones"

Un perro y un gato dormidos debajo de un gorro de Navidad.

Durante las fiestas navideñas, los hogares se llenan de luces, decoraciones y reuniones familiares. Sin embargo, este ambiente festivo también puede traer riesgos inadvertidos para los animales de compañía.

La veterinaria de Clínicanimal, Eva Sánchez-Paniagua, recuerda que cuidar la seguridad y el bienestar de perros y gatos durante estas fechas es tan importante como disfrutar del espíritu navideño.

"Queremos que las Navidades sean un momento de disfrute compartido, pero siempre teniendo en cuenta la seguridad y tranquilidad de quienes nos acompañan en casa", explica la especialista.

"Pequeños cambios en la rutina, una decoración más segura y un manejo adecuado de los alimentos pueden marcar la diferencia entre unas fiestas felices o problemáticas", añade.

Decoraciones festivas

Los adornos navideños son, en muchos casos, un foco de curiosidad para los animales, pero también pueden convertirse en un peligro silencioso si no se colocan con precaución.

Desde Tiendanimal insisten en prestar especial atención a bolas de cristal, velas, cables eléctricos o plantas tóxicas tradicionales, como la flor de Pascua, el muérdago o el acebo, todas ellas comunes en estas fechas y potencialmente dañinas si se ingieren.

"Un árbol no asegurado, luces al alcance o guirnaldas bajas pueden provocar caídas o lesiones graves", advierte Sánchez-Paniagua.

"Es fundamental crear un entorno seguro, ocultar cables, elegir adornos resistentes y mantener plantas tóxicas fuera de su alcance".

Seguridad del hogar

La experta también sugiere adaptar la decoración sin perder la esencia festiva. Pero, siendo consciente de los objetos que estamos utilizando en nuestra casa, para prevenir todos los riesgos posibles.

Utilizar materiales no tóxicos y de gran durabilidad, establecer zonas seguras de observación donde las mascotas puedan disfrutar del ambiente sin riesgos y evitar adornos pequeños o con piezas sueltas que puedan ser ingeridos de forma accidental.

Pequeños gestos como estos no solo garantizan un hogar más seguro, sino que ayudan a que las celebraciones sean agradables para todos los miembros de la familia, incluidos los de cuatro patas. "La prevención es el mejor regalo que podemos ofrecerles", concluye la veterinaria.