¿El seguro de los perros cubre las peleas en el parque? Todo lo que necesitas saber para contratar la póliza correcta

Basta un ladrido de más, una pelota disputada o una correa demasiado larga para que el parque canino pase de escenario de socialización a campo de batalla. Cuando dos perros se pelean y uno acaba en el veterinario o un dueño en urgencias, la pregunta llega tarde: "¿Lo cubre el seguro?".

La respuesta no es tan simple como muchos tutores creen. La ley obliga a tener seguro, pero el dueño muchas veces no sabe qué ocurre cuando su perro se enzarza con otro.

Existen muchos tipos de seguros, con coberturas y exclusiones que pueden dejar fuera cuestiones aparentemente banales, pero de primera necesidad.

Dos pólizas diferentes

En España existen dos tipos de pólizas que protegen a nuestros animales: el seguro de salud veterinaria, que reembolsa los gastos por enfermedad o accidente del propio animal, y el seguro de responsabilidad civil, que cubre los daños que el perro cause a terceros.

A veces, el primero incluye también los accidentes ocurridos en el parque, pero la mayoría de las aseguradoras los excluyen o limitan. El segundo, en cambio, está pensado justamente para asumir la factura de los daños que nuestro perro pueda causar a otra persona o a bienes.

Cuando el animal lesiona a otro perro o a una persona en un espacio público, la póliza de responsabilidad civil —si existe y está en vigor— suele hacerse cargo de la indemnización hasta el límite contratado, incluyendo, en muchos casos, la defensa jurídica.

Un problema económico grave

Si no se ha contratado el seguro, según el Código Civil, la responsabilidad recae en el propietario, quien debe indemnizar todos los daños provocados. Esto puede convertir una simple mordida en un problema económico grave.

En muchos casos, es necesario recurrir a cirugía veterinaria, incluso por accidentes menores, cubrir reclamaciones judiciales y afrontar bajas laborales, transformando un despiste en una verdadera complicación.

La ley 7/2023

La Ley 7/2023 de Bienestar Animal obliga a todos los dueños de mascotas a contratar un seguro de responsabilidad civil que cubra los daños a terceros. Antes, esta normativa solo afectaba a los perros potencialmente peligrosos (PPP); ahora se ha ampliado a todas las razas, sin importar su carácter o tamaño.

Antes de contratar un seguro, los dueños deben comprobar que este incluya la responsabilidad civil por daños del perro. También es clave revisar si el contrato menciona expresamente las peleas con otros animales y las posibles exclusiones que puedan recortar la cobertura.