Paula, educadora felina en España, sobre los sentimientos de los gatos: “No es una manía: es supervivencia”

"Su lenguaje no es un humano. Es felino", afirma la experta Paula Calvo en un post de Instagram. "Y cuando no lo entendemos, confundimos muchas de sus señales".

La educadora explica que existen cosas que el gato siente y que nadie explica. Para cuidar del bienestar integral de nuestra mascota, es fundamental ser conscientes de los significados que esconden estas actitudes.

El gato siente alivio cuando vuelves a casa. "En etología hablamos de regulación emocional por apego", afirma. La presencia de su tutor le calma, le centra y le da seguridad. Si se acerca o se relaja en presencia de sus humanos de referencia es porque los estaba esperando.

Animales sociales

Los felinos son animales sociales y, aunque también son muy independientes, necesitan atención y cuidado. Algunos soportan la soledad mejor que otros, pero esto no significa que puedan pasar horas en solitario sin que les afecte. Además, Calvo menciona que el gato siente confusión cuando cambia la rutina. "Su mundo se sostiene en la previsibilidad".

Mover muebles, cambiar horarios o alterar la energía del hogar puede activar su sistema de alerta. A diferencia de los perros, son animales mucho más sedentarios. No están acostumbrados a salir de casa e interactuar con el mundo exterior.

Por esto, cualquier cambio es, para ellos, un motivo de estrés. "No es una manía: es supervivencia". La estabilidad también construye un vínculo fuerte.

Un lenguaje silencioso

"Siente frustración cuando no puede expresarse", añade. Un maullido ignorado, una caricia que no quería, una señal de calma. Su lenguaje corporal nos comunica todo lo que las palabras no son capaces de decir.

"No es maldad. Es su manera de comunicar malestar". Cuando entendemos estas pequeñas señales, la convivencia cambia por completo.

El sentido más desarrollado en los animales no es la vista, como para los humanos. Es el olfato. De hecho, el gato siente conexión a través del olor.

"Cuando duerme en tu ropa no es casualidad". Los gatos crean un mapa olfativo de seguridad y el olor de sus humanos de referencia lo asocian con el hogar. "Es una forma de vínculo que muchas personas no saben leer".

La libre elección

También siente la necesidad de elegir. "Tiene que escoger él donde dormir, cuando jugar, cuando acercarse o alejarse".

La libertad es fundamental para su bienestar. Sin elección, no hay equilibrio en la relación. Al mismo tiempo, siente tu energía. "Tu gato percibe tus tensiones, tus cambios, tu calma".

En la antrozoología, la ciencia que estudia el comportamiento de los animales, se explica que existe una sincronía emocional entre especies. Esto hace que lo que los humanos estamos viviendo, también los animales lo sienten.

Por último, siente amor, pero lo expresa a su manera. "No es falta de interés. Es otro idioma". Cuando aprendes a interpretarlo, descubres la forma de potenciar un vínculo que ya estaba allí.