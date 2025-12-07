Un veterinario español da la clave para cuidar a un perro mayor: "Lo mejor es aumentar los Omega 3, está demostrado"

Cada vez más familias conviven con perros que alcanzan edades avanzadas. Con los años, muchos de ellos pueden desarrollar dolor crónico, sobre todo de origen articular.

Sin embargo, gran parte de estos casos pasa desapercibida: la rigidez, la apatía o los cambios de comportamiento se suelen atribuir erróneamente a "cosas de la edad".

Con la llegada del frío, estas señales se acentúan, ya que las bajas temperaturas incrementan la rigidez articular y dificultan el movimiento, especialmente por las mañanas. Por eso, esta época del año exige mayor atención y cuidados específicos para garantizar su bienestar.

El veterinario clínico Andrés Santiago recuerda que el envejecimiento no es sinónimo de dolor y que existen medidas concretas, basadas en la evidencia científica, para mejorar de manera notable la calidad de vida de un perro senior.

En su guía "10 consejos para ayudar a tu perro mayor con dolor crónico", propone un enfoque integral que combina ciencia, cuidados en casa y bienestar emocional.

El dolor silencioso, pero tratable

El deterioro articular es uno de los mayores enemigos del bienestar en la vejez, pero también uno de los más tratables.

Actualmente, existen múltiples opciones efectivas, desde la suplementación con Omega 3 marino, con potente acción antiinflamatoria, hasta el uso de UC-II, un compuesto que actúa a nivel inmunológico para proteger el cartílago.

"Si solo pudiéramos implementar una intervención, sería aumentar los Omega 3 de buena calidad, ya que su efecto sobre la inflamación y la movilidad está científicamente demostrado", señala Santiago.

Pequeños cambios

El veterinario también resalta hábitos sencillos que cualquier tutor puede aplicar para mejorar el confort de su perro mayor:

Mantener un peso adecuado, ya que cada kilo extra sobrecarga las articulaciones.

Fomentar el movimiento suave y frecuente, que activa endorfinas naturales con efecto analgésico.

Practicar masaje terapéutico, una técnica sencilla que ayuda a relajar la musculatura tensa por compensación del dolor.

Incorporar adaptaciones en el hogar, como rampas, alfombras antideslizantes o camas ortopédicas.

Estos pequeños cambios se traducen en menos dolor y mayor disfrute de las rutinas cotidianas.

Fisioterapia y nuevas terapias

La fisioterapia y la rehabilitación canina, todavía poco conocidas por muchos tutores, son herramientas muy efectivas para mejorar la movilidad. La hidroterapia, los ejercicios controlados, el láser terapéutico o el fortalecimiento muscular guiado pueden marcar una gran diferencia a medio plazo.

Santiago también menciona tratamientos como Librela, un anticuerpo monoclonal que alivia el dolor intenso de forma rápida. No obstante, "su uso debe combinarse con condroprotectores, como Artritiqur, para proteger el cartílago y ofrecer un plan a corto y largo plazo", explica el veterinario.

Más allá de la edad

"Que un perro sea mayor no significa que deba vivir con dolor", recuerda Santiago. Las revisiones veterinarias cada seis meses son clave para detectar el deterioro a tiempo y aplicar tratamientos eficaces que prolonguen su bienestar.

El mensaje es claro: el cariño hacia nuestros perros debe ir acompañado de información, prevención y cuidados adaptados a su etapa vital. Con los recursos actuales, cada perro senior puede seguir disfrutando de sus paseos, sus rutinas y su familia con plenitud.