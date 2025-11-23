Taylor Swift y su amor por los gatos: se enamoró de Benjamin en un set y decidió llevárselo a casa y adoptarlo en 2019

Sus gatos aparecen en videos musicales, campañas publicitarias y en sus redes sociales como parte integral de su vida. El amor y la admiración por ellos fue uno de los motivos principales por los que decidió participar en la película Cats (2019).

Taylor Swift ama a sus gatos como a su propia vida. "Son la influencia más importante en mi vida", dijo a la revista Time. Dignos, independientes y capaces de lidiar con su propia vida: estos animales han conquistado el corazón de la cantante estadounidense.

"Amo tanto a mis gatos que, cuando surgió en papel en Cats, pensé que tenía que hacerlo. Este es mi destino en la vida, hacerlo por mis chicas", contó en una entrevista con Elle.

En el proceso de trabajo para la película, Swift asistió a la llamada cat school, unas clases especiales diseñadas para que los actores aprendieran a comportarse como gatos y así preparar sus papeles con mayor autenticidad.

Una Meredith muy reservada

De uno de los personajes principales de la serie Grey’s Anatomy nace el nombre de uno de los gatos de Taylor Swift. Meredith Grey es un Scottish Fold que Taylor adoptó en 2011. En una entrevista con Elle, la cantante confiesa que la gata es muy reservada.

"Detesta que le saquen fotos". Por eso, aparece menos en redes sociales y videos que el resto de los pequeños felinos. Es tímida ante las cámaras y prefiere el anonimato. Sin embargo, ha aparecido en un cameo en la película Deadpool 2.

La raza es conocida por su longevidad y su actitud independiente. De hecho, Taylor contó que Meredith es muy buena con niños y que se integra fácilmente en reuniones familiares.

Olivia

Olivia Benson también es un Scottish Fold. La cantante la adoptó en 2014 y su nombre se debe al personaje principal de Law & Order: SVU. Olivia es más sociable y, a diferencia de su hermana, ha aparecido en varios comerciales, videos musicales y campañas.

También ha sido parte activa del contenido en redes sociales y ha aparecido en el backstage de la gira The Eras Tour en Miami. Olivia tiene una personalidad fácil y relajada, aunque muchas veces puede transformarse en un pequeño diablo.

Benjamin Button

Benjamin Button es un ragdoll adoptado en 2019 tras aparecer como gatito huérfano en el rodaje del videoclip Me!. Taylor se enamoró del gato en el set y decidió llevárselo a casa.

Tiene una personalidad dulce y apegada. Se deja cargar como un bebé, compartiendo su ternura con el mundo entero. Ha acompañado a Taylor en muchas entrevistas y sesiones fotográficas.

Ha sido portada de revistas como Time junto a Taylor, y así se ha consolidado como uno de los animales domésticos más famosos en redes sociales.