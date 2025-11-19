Andrea y Nora, las empresarias que revolucionaron la moda perruna: las únicas marcas de accesorios de lujo animal

Andrea Núñez (Ciudad de México, 1993) y Nora Branni Saliner (Milán, 1991) han revolucionado el mercado de la moda de lujo para perros. Nina Woof y Branni Pets son marcas de accesorios, con enfoque e historias diferentes, que comparten la funcionalidad y la calidad de los productos.

Las dos empresarias encontraron ese hueco en la industria de productos para mascotas de alta calidad. Los proyectos surgieron de sus pasiones por los animales, y se convirtieron en referentes de moda perruna.

"Aquí nos reímos porque aunque nuestros productos son totalmente veganos, la mayoría están probados por mi perro", afirma Andrea Núñez, en una entrevista con Mascotario. La marca nació en Estados Unidos de la mano de una joven defensora de los derechos animales.

Núñez se interesó por el veganismo y la sostenibilidad y decidió lanzar una marca de bolsos veganos de lujo. Las primeras creaciones fueron correas y collares de piel vegana.

Vegana y sostenible

"Las opciones eran muy pocas, de baja calidad y que no seguían la moda", exclama Núñez. "Para mí no tenía mucho sentido vestirme con mis outfits de marca y salir a pasear mi perro con una correa de tela negra".

La fabricación de los accesorios se realiza junto a proveedores especializados en la industria del lujo. Trabajar con las herramientas, las técnicas de marroquinería de lujo para fabricar accesorios para mascotas.

Un perro con un collar de Nina Woof. Andrea Núñez

"Soy vegana y no le veo sentido trabajar con materiales que no lo sean", afirma Núñez. "Tampoco me parece coherente dedicarme al bienestar de mi animal causándole dolor a otro". Todos sus productos son 100% libre de cualquier ingrediente que pueda venir de un animal o derivado, sostenibles y de calidad.

Productos premium

El proceso de diseño inicia siempre desde la necesidad del consumidor. Analizan lo que el mercado requiere y el tipo de consumidor y a partir de allí se focalizan en el diseño estético, teniendo en cuenta la funcionalidad y la sostenibilidad del producto.

Collares elegantes, veganos y sostenibles. Compatibles con el localizador AirTag para una mayor seguridad. Correas complementarias, suaves y resistentes. Fundas para bolsas, cómodas y ecoamigables.

Los productos de Nina Woof son accesorios premium para mascotas, cruelty-free y con certificación PETA, como veganos y libres de crueldad animal. Los diseños sofisticados combinan elegancia, moda y funcionalidad, adaptándose a distintos estilos tanto de mascotas como de propietarios.

Una tradición italiana

Branni Pets nació de la empresa Branni Milano, fundada por Sandro Branni en la década de 1960. Un día Sandro dijo a su hija, Nora: "Tenemos dos perros, ¿por qué no les hacemos un collar elegante?". Y así empezó todo.

La fábrica familiar tiene una larga tradición en la industria del cuero y así utilizó su experiencia. Tenía trozos de piel de todos los colores y estampados disponibles en la fábrica y, con estos materiales, hizo un collar.

Dos perros con arneses de Branni Pets. Branni Pets

"Los proyectos siempre nacen de una necesidad", cuenta Nora a Mascotario. En este caso, la urgencia era vestir a sus propios dos galgos italianos, Gerónimo y RoccoRaúl.

Nora y su hermana decidieron entonces lanzar una pequeña marca de cinturones y bolsos y en 2017 dieron un giro hacia los accesorios para mascotas. Durante la pandemia despegó.

"Fue un momento ideal para lanzar el proyecto, ya que los millennials sin hijos adoptaban perros, y la moda para estos era inexistente en aquel entonces. Solo había accesorios funcionales".

Una conexión emocional

La marca se enfoca en crear accesorios que no solo sean funcionales y cómodos para el perro, sino que también sean estéticamente agradables y permitan una conexión emocional con el humano.

Se centran en productos destinados al paseo diario en la ciudad o con amigos, no tanto en actividades deportivas. Branni Pets utiliza solamente piel vacuna, curtida en Italia por las mismas curtidurías certificadas por el sello Leather Working Group, que garantiza buenas prácticas ambientales y químicas.

"La piel vacuna es un descarte de la industria cárnica, un material que se transforma", explica. Esto le otorga ventajas como ser termoaislante, termorreguladora, duradera y biodegradable. Los herrajes metálicos son italianos, bañados en oro, con controles sanitarios estrictos para evitar químicos dañinos.

Andrea Núñez y Nora Branni lideran dos de las más grandes empresas de moda perruna, situándose en el centro de este mercado. Reivindican el papel de la mascota como verdadero miembro de la familia, atendiendo a todas las necesidades que pueda tener un tutor de perro, desde que el animal se despierta hasta que se va a dormir.