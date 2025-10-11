Un educador y una veterinaria revelan el gasto anual de un perro: "Si es cachorro, el precio oscila entre 900 y 1200 euros"

"Incorporar un perro conlleva una gran responsabilidad, alterando horarios y rutinas", afirma el adiestrador canino Carlos en un vídeo de YouTube. Es indudable: necesitamos tiempo, voluntad y dinero para mantener a otra criatura en nuestras vidas.

"La economía familiar se va a ver resentida debido a nuevos gastos". Por ello, el educador cree fundamental ser responsable y conocer el costo anual del perro antes de traerlo a casa o, si ya vive con la familia, separar el dinero necesario en el presupuesto.

"Es fundamental aprender a ser prudente y ahorrador". Conocer el coste que implica mantener a un perro anualmente es un primer paso para poder reflexionar si tenemos los recursos adecuados para cuidarlo.

"Todas las cifras son una estimación o media de lo que supone tener un perro en la Comunidad de Madrid". Aclara que los gastos varían: habrá veterinarios más caros o baratos, y los costos de alimentación dependen de si se compra comida de gama alta o más económica.

Para realizar esta estimación, el educador recurrió a los conocimientos de la veterinaria Natalia Nadar, de la clínica veterinaria Alameda en Leganés, Madrid. Sin embargo, subraya que los precios presentados no son los de la misma clínica, sino una media.

Entre 900 y 1200

Carlos diferencia los gastos en tres categorías: cachorros, perros adultos y perros sénior. Los cálculos toman como referencia a un perro que, de adulto, pesa entre 10 y 25 kilos.

Durante el primer año, el total de costos para un cachorro que de adulto pesará entre 10 y 25 kilos oscila entre 900 y 1200 euros de media. "Si el perro es muy pequeño, gastará menos, y si es muy grande, gastará más".

Según Carlos, los gastos específicos estimados incluyen:

Vacunas: Aproximadamente entre 150 y 180 euros.

Microchip: Colocar el chip en la Comunidad de Madrid cuesta de media entre 30 y 40 euros.

Desparasitación (Interna y Externa): Incluyendo pastillas para parásitos internos y collares, pipetas, o pastillas para parásitos externos, se estima un promedio de 120 euros al año.

Alimentación: Asumiendo una alimentación "medio-alto", el gasto anual es de unos 400 euros.

Consultas: Estimando tres visitas al veterinario al año, se suman 120 euros.

Urgencias: El educador advierte que los perros suelen enfermarse en momentos inoportunos (como el sábado a medianoche), obligando a acudir a urgencias. Se deben sumar 200 euros más a la lista.

Enseres: El collar, la correa, el comedero, el bebedero, la cama, el transportín y demás enseres del perro se suman de media otros 200 euros.

Un coste menor

"Los perros adultos tienen costos menores que los cachorros". Esto se debe a que las vacunas son menos costosas, y lo normal es que los dueños ya tengan los enseres básicos (collar, correa, cama), por lo que no deben comprarlos de nuevo.

Se estima que un perro adulto supondrá un gasto anual de media entre 800 y 1000 euros. El educador sugiere restar unos 200 euros del costo del cachorro.

Los perros sénior suelen tener costos ligeramente superiores a los de los adultos debido a la posibilidad de que se enfermen, requieran más visitas de urgencia al veterinario o incurran en gastos geriátricos.

"El costo anual estimado para un perro sénior es de entre 900 y 1100 euros, sumando 200 euros adicionales por prudencia a la estimación del perro adulto", explica.

"Además de ser responsable, ser un buen guía, y cuidar la educación del perro, es crucial estar preparado económicamente". Carlos reconoce que hablar de finanzas no es una situación cómoda, pero insiste en que hay que ser realistas.