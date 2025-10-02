Esta es la raza del 'Ayudante de Santa': el perro rescatado por 'Los Simpson' tras ser abandonado en una carrera

Un fragmento de "Los Simpson" donde aparece el Ayudante de Santa y Bart comiéndose un helado. Netflix

A lo largo de la historia de la animación, los perros han ocupado un lugar especial como personajes entrañables, divertidos y, en muchos casos, inolvidables. Detrás de cada uno de ellos se esconden influencias del mundo real.

Ciertas razas sirvieron como inspiración por sus características físicas, su temperamento o su simbolismo cultural, convirtiéndose en iconos del mundo audiovisual.

Desde los gigantes gentiles que inspiran ternura hasta los pequeños y enérgicos que representan valentía o nerviosismo, cada perro animado refleja de alguna manera la riqueza y diversidad de los que existen en la vida cotidiana.

Así, estas creaciones no solo forman parte del entretenimiento, sino que también estrechan aún más el vínculo entre la ficción y la realidad.

Ayudante de Santa

El perro de Los Simpson, adoptado por Homer y Bart tras ser abandonado en una carrera, está basado en el galgo inglés. Esta raza es conocida por su gran velocidad, pero que además resultan ser perros cariñosos, tiernos y buenos compañeros en el hogar.

Slinky

Los animales de Toy Story toman vida cuando ningún humano los mira. El perro de juguete con cuerpo de resorte que acompaña a Woody está inspirado en el dachshund o perro salchicha.

Su cuerpo alargado y patas cortas hicieron de esta raza la base perfecta para asociarla con un juego de resortes, de donde también surge su nombre.

Jake, el perro

El personaje mágico con poderes de elasticidad de la película Hora de Aventura, proviene de la inspiración en el bulldog inglés. Esta raza tiene características físicas como la cabeza grande, ojos expresivos y pliegues faciales, muy similares a los que vemos en Jake.

Coraje

El perro cobarde es una película que marcó la infancia de generaciones de personas. A diferencia de otros, Coraje no proviene de una raza pura. Se lo describe como un criollo, es decir, un perro mestizo.

Se parece a una mezcla de chihuahua y pinscher, por su tamaño pequeño, orejas puntiagudas y carácter nervioso.

Spike

Tom y Jerry no son los únicos protagonistas de esta película de animación. Detrás de cada escena, siempre se esconde Spike, el rudo perro que suele castigar a Tom.

Spike, el perro de la película animada "Tom y Jerry" con Tom. retrochenta

Este está basado en el bulldog americano, que se diferencia notoriamente del bulldog inglés (como Jake). Esta raza robusta y de carácter protector refleja bien la personalidad del personaje.

Scooby-Doo

El famoso perro que acompaña a Shaggy y el resto del grupo de Misterio a la orden es un dogo alemán o gran danés. A pesar de su gran tamaño, la raza es conocida como "gigante gentil" por su carácter noble, amistoso y cariñoso, lo cual coincide con la esencia de Scooby.

Señor Peabody

Este animal blanco y parlante, con inteligencia fuera de lo común, se creó a partir del beagle. El Señor Peabody de Mr. Peabody & Sherman es orginal de una raza canina particular.

Es elegida por su ingenio, aunque también son conocidos por distraerse fácilmente debido a su potente sentido del olfato.

Pluto

El perro de Mickey Mouse, de la película de Disney, es uno de los más antiguos personajes caninos animados. Su inspiración proviene de razas reconocidas por su excepcional olfato rastreador, que incluso puede seguir huellas de hasta 14 días.

Originalmente, se llamaba Rover, pero después se le cambió el nombre a Pluto en honor al descubrimiento del planeta Plutón.

Gromit

El fiel y silencioso compañero de Wallace, Gromit, se basó en el labrador retriever. Esta raza es famosa por su gran inteligencia y docilidad, cualidades que inspiraron al creador para darle a Gromit su carácter reflexivo y resolutivo.

Gromit, el perro de la película "Wallace y Gromit" Netflix

Odie

El perro obediente y un poco ingenuo de Garfield es una mezcla de razas. Con la película live-action se confirmó que se trata de un cruce entre Jack Russell terrier y Dachshund, lo que explica tanto su energía como su aspecto físico particular.

Detrás de personajes entrañables de la animación hay una clara conexión con el mundo real: razas que aportaron características físicas, de comportamiento o de personalidad que los convirtieron en íconos inolvidables.