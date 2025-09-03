Una nutricionista animal revela el mejor remedio para limpiar y nutrir el organismo de perros y gatos: "Es esencial para su salud"

Cada vez más tutores de mascotas buscan alternativas naturales para mejorar la salud de sus compañeros de cuatro patas. El interés ya no se centra únicamente en el alimento seco o enlatado.

Hoy, el foco está en los suplementos frescos que apoyan de manera integral el organismo. En este contexto surge una propuesta innovadora: el Batido Raíz, una mezcla pensada para limpiar y nutrir el cuerpo de perros y gatos.

"Nuestras mascotas están expuestas a múltiples agresores cotidianos: medicamentos, desparasitantes, químicos ambientales e incluso ultraprocesados que, a largo plazo, pueden afectar la digestión, la piel y su energía vital", afirma Stefania Amezquita, asesora nutricional canina.

El Batido Raíz busca ofrecerles una pausa, un pequeño respiro para el hígado, cuyo rol como centro detoxificador es esencial en la salud de cualquier animal. "Este detox natural les ayudará a eliminar los alimentos ultraprocesados y fortalecer su organismo", asegura.

Un remedio casero con respaldo de la naturaleza

El secreto del batido está en la combinación de ingredientes tan comunes como estratégicos:

Caldo de hueso, que regenera la mucosa intestinal y brinda colágeno y minerales.

Cilantro y perejil, reconocidos por ayudar a depurar metales pesados y oxigenar la sangre.

Jengibre fresco, con un efecto antiinflamatorio natural.

Remolacha roja, que fomenta la producción de bilis y ayuda al cuerpo a eliminar toxinas.

Aceite de coco, valioso por sus propiedades antimicrobianas y su apoyo digestivo.

Corazones de pollo, una fuente concentrada de taurina y coenzima Q10, nutrientes esenciales para la vitalidad y la salud cardíaca.

Todo se licúa hasta obtener una mezcla cremosa, que luego se administra en dosis pequeñas, adaptadas al tamaño y especie del animal.

Una rutina de solo diez días

El protocolo es claro: una cucharada al día para gatos, dos para perros pequeños y hasta cuatro para los más grandes. El batido se añade a la comida y se ofrece durante un ciclo de diez días consecutivos.

Los expertos aclaran que no se trata de un suplemento de uso permanente, sino de un apoyo puntual. Es ideal, explican, en momentos de transición como los cambios de estación, después de tratamientos veterinarios intensivos, o cuando se busca revitalizar a una mascota que ha mostrado baja energía.

Más vitalidad desde dentro

Además de facilitar la depuración, esta combinación natural entrega antioxidantes, vitaminas y minerales fundamentales para el equilibrio del organismo. Los beneficios se reflejan en una mejor digestión, más energía y un pelaje más sano y brillante.

Aunque el concepto de 'detox' suena moderno, en realidad se trata de algo muy básico: apoyar a los órganos encargados de limpiar lo que sobra y reforzar la nutrición. Y, como suele suceder, lo más simple muchas veces es lo más efectivo.

El Batido Raíz aparece como un aliado fácil de preparar, accesible y con beneficios reales para perros y gatos. Una receta que, más que moda, parece responder a una necesidad creciente: la de cuidar la salud animal desde el bienestar integral.