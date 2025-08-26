La Policía Local revela cómo actuar ante el envenenamiento de mascotas: "Esta medida es clave para ganar tiempo"

El envenenamiento en animales es un problema de salud creciente que afecta no solo a mascotas y animales de granja, sino también a la fauna silvestre, y representa una de las urgencias más frecuentes y delicadas que enfrentan los profesionales veterinarios.

Este fenómeno se produce cuando una sustancia tóxica, de origen variado, químico, vegetal, alimenticio, farmacológico o ambiental, entra en el organismo por ingestión, inhalación o contacto con piel y mucosas.

Estas causan alteraciones fisiológicas que pueden ir desde leves malestares hasta la muerte. En la actualidad, el riesgo de envenenamiento animal ha aumentado debido a la proliferación de productos químicos y tóxicos en el entorno doméstico, agrícola e industrial.

Fomentar la prevención

La policía local, junto a otros cuerpos de emergencia, tiene un papel clave para proteger a los animales y esclarecer estos delitos que dañan la salud animal y la convivencia ciudadana.

"Es importante saber cómo actuar ante un accidente de este tipo", afirman en un vídeo de Instagram, fomentando la prevención. Estos consejos buscan salvar vidas y facilitar la intervención rápida y segura.

Inducir el vómito

Si el animal se ha comido algo que podría estar envenenado, es importante actuar con rapidez y cuidado.

Si se ha visto exactamente qué ha ingerido el animal, se recomienda inducir el vómito para ayudar a expulsar la sustancia tóxica. Para ello, se puede usar una mezcla de tres partes de agua, por una, de agua oxigenada, administrada con jeringuilla.

Esta medida solo es aconsejable si se está seguro de lo ingerido y si no hay riesgo de daño por objetos cortantes o corrosivos dentro de la boca o garganta del animal.

Carbón activo

Si no se sabe qué sustancia ha ingerido o si puede ser peligrosa para provocar vómito, la alternativa es administrar carbón activo, que absorbe lentamente el tóxico y ayuda a minimizar su efecto.

Dependiendo del peso del animal, se pueden dar una o dos cápsulas antes de llevarlo urgentemente al veterinario para evaluación y tratamiento profesional.

Además, algunos síntomas que pueden indicar un envenenamiento incluyen nerviosismo excesivo, salivación abundante, jadeo, temblores, marcha inestable, ritmo cardíaco acelerado y temperatura corporal elevada.

"En estas situaciones, la rapidez en la reacción puede marcar la diferencia. Provocar el vómito o administrar carbón activo puede ser clave para ganar tiempo antes de la atención veterinaria urgente", aclaran.

Los más afectados

Perros, gatos y otros animales son frecuentemente expuestos a sustancias peligrosas como insecticidas, rodenticidas, plantas tóxicas, medicamentos humanos e incluso alimentos dañinos para ellos.

Los perros, especialmente los cachorros, suelen verse afectados con más frecuencia al explorar su entorno y entrar en contacto con venenos domésticos o de la calle.

Los gatos, aunque más selectivos con el alimento, se ven más gravemente afectados por carecer de mecanismos metabólicos eficientes para neutralizar ciertas toxinas.

La intervención veterinaria oportuna es fundamental para minimizar daños y salvar vidas. El desenlace depende en gran medida de la dosis, la vía de exposición y la rapidez con la que se instauren las medidas de emergencia y tratamiento especializado.

Otras recomendaciones

Ante cualquier sospecha o confirmación de envenenamiento, la policía local recomienda:

Llamar inmediatamente al 112 para alertar a emergencias. Este número servirá para coordinar la actuación de servicios sanitarios, policiales y medioambientales.

No manipular ni tocar al animal ni a ningún cebo o sustancia sospechosa, para evitar riesgos personales y preservar pruebas fundamentales para la investigación.

Presentar una denuncia formal en la comisaría de policía local con toda la información posible del incidente (hora, lugar, síntomas, descripción del animal).

Colaborar con los agentes encargados de la investigación para asegurar la cadena de custodia de las pruebas y facilitar la localización de los responsables.

Además, si el envenenamiento ocurre en zonas urbanas o naturales, se recomienda notificar también a agentes medioambientales, SEPRONA, y otras entidades municipales o de protección animal que puedan asistir en el rescate y tratamiento de animales afectados.