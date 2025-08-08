El mejor plan para hacer con tu perro este fin de semana: con piscinas, zonas de juego y rampas de salto

Los fines de semana de agosto se llenan de calma y alegría con verbenas y eventos al aire libre. Aquí, también las familias multiespecie encuentran su espacio.

Te aconsejamos rutas en medio de la naturaleza, embalses de agua fresca, parques acuáticos y eventos para socializar. Todo con el foco puesto en tu peludo. Empieza así otro fin de semana lleno de planes y citas a las cuales tú y tu perrito no podéis faltar.

Durante los próximos días, localidades como Talarn, Barcelona y Madrid proponen rutas, quedadas y eventos únicos para disfrutar de un buen fin de semana junto con nuestros perritos.

Aquí te presentamos algunos de los mejores planes, incorporando consejos prácticos y respetando siempre la convivencia.

Quedada de 'perriamigos'

Un día en uno de los parajes más espectaculares de los Prepirineos, el Embalse de San Antoni (Talarn). Rodeados de naturaleza, lagos de montaña y rutas de senderismo en un entorno privilegiado.

Este sábado 9 de agosto, Groupet organiza una quedada privada para pasar el día con "Perriamigos". El plan es para un grupo reducido de 4 a 6 personas con sus perros, los cuales deberán haber conocido la asociación con antelación para asegurar seguridad y tranquilidad.

Cuatro chicas con sus perros en un parque jugando. Istock

Se explorarán los pueblos pintorescos de los alrededores y en momentos de más calor se disfrutará del agua en el Embalse de Sant Antoni. Un día para que tu perro pueda disfrutar en medio de la naturaleza, jugar con otros peludos y refrescarse en agua fresca.

La participación es gratuita, pero hay que confirmar asistencia con antelación. Confían en el compromiso. Quien quiera alargar el finde, puede alojarse en un camping pet-friendly donde podrá disfrutar de la tranquilidad de la montaña con vistas al embalse.

Perros al agua

El sueño de cualquier perro: un lugar diseñado exclusivamente para él, el primer parque acuático canino (Barcelona). Dos enormes piscinas en las que tus perros podrán nadar libremente, una zona de dunas en la que revolcarse y jardines para jugar al frisbi o a la pelota.

Dos perritos en un uno de los lagos del acuapark canino de Barcelona. Perros al Agua

Un espacio apto para todo tipo de razas: tanto para los expertos nadadores como para aquellos que solo quieren remojar sus patitas. Hay rampas de salto para los más atrevidos y un mini lago exclusivo para los perros más pequeños con toboganes y una amplia variedad de juegos.

Alrededor de los grandes lagos, encontrarás zonas de descanso para relajaros debajo de alguna sombrilla, restaurantes, bares y creperías. Además, para que tu peludo salga sano y limpio, están las duchas y la zona de cepillado y peinado.

Horarios:

Martes a domingos:

de 11:00 a 19:30 After: 15:00 a 19:00

Precios:

Día:

18€ Perro + Persona

9€ Acompañante After:

14€ Perro + Persona

7€ Acompañante

Ruta de socialización

En EventosGuau organizan una experiencia única junto a tu perro en un entorno natural incomparable, mientras el sol se pone y el ambiente se llena de calma. Este sábado 9 de agosto de 19:30 a 22:00 disfruta de un paseo tranquilo con tu perro.

Una ruta de socialización al atardecer por la Casa de Campo, ideal para que tu peludo explore, socialice y disfrute de la naturaleza. Durante el recorrido, se harán paradas para que los perros puedan descansar y refrescarse.

Acuérdate de llevar ropa cómoda y calzado adecuado para caminar, linterna para la vuelta, agua fresca para ti y tu perrito y bolsas de desechos. Y recuerda que no está permitido traer juguetes, para evitar conflictos y garantizar la seguridad.

Al finalizar el paseo, se regresará de noche. Además, debes tener en cuenta que las plazas son limitadas, por lo que se aconseja reservar lo antes posible. El precio de la entrada por persona (perro gratis) es de 15 euros.