Ontur, el reto de dos emprendedores que quieren transformar la forma de descubrir las ciudades

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LO ESENCIAL Las claves La startup ontur, creada por Cristóbal Caballero y Rafael Doblas, ofrece tours digitales flexibles para descubrir ciudades a su propio ritmo sin depender de grupos o guías presenciales. Su modelo incluye audioguías de alta calidad con un enfoque narrativo entretenido y recorridos por monumentos con la entrada ya incorporada para simplificar las visitas. El proyecto opera de forma remota entre Madrid y Jaén y ha logrado crecer durante dos años y medio autofinanciándose, sin recurrir a rondas de inversión externa. La compañía prevé facturar cerca de 130.000 euros en 2026, alcanzar el millón de euros en 2027 y ampliar su plantilla hasta los cinco empleados a tiempo completo.

Viajar sin depender de horarios ni de grupos organizados es la propuesta de ontur, una startup fundada por Cristóbal Caballero y Rafael Doblas. La compañía desarrolla tours digitales de alta calidad para que los turistas descubran cada ciudad a su propio ritmo, en distintos idiomas y a precios asequibles.

Su oferta también incluye recorridos por monumentos con la entrada incorporada, una fórmula que busca simplificar la organización de las visitas y ofrecer una experiencia turística más completa y cómoda.

La idea, según explican los fundadores a EL ESPAÑOL de Málaga, nació de su propia experiencia como viajeros. "Decidimos crear ontur porque nos apasiona viajar y conocer nuevas ciudades y culturas. Sin embargo, cuando viajábamos, a menudo teníamos que adaptarnos a horarios cerrados y recorrer la ciudad con los típicos grupos de turistas siguiendo a un guía", subrayan.

El descubrimiento de las audioguías les mostró que existía otra manera de hacer turismo. Sin embargo, comprobaron que muchas de estas experiencias no alcanzaban la calidad que buscaban. Identificaron así una oportunidad de negocio como era combinar la capacidad de conectar de un guía presencial con la flexibilidad de las herramientas digitales.

Ontur funciona con un modelo de trabajo completamente remoto. Rafael Doblas desarrolla su actividad desde Madrid, mientras que Cristóbal Caballero trabaja desde Jaén. La compañía lleva dos años y medio creciendo sin haber recurrido a ninguna ronda de financiación.

Durante este periodo, los fundadores han impulsado el proyecto con recursos propios y han contado con diferentes colaboradores para reforzar aquellas áreas en las que necesitaban experiencia adicional. Un recorrido exigente que les ha permitido conocer el negocio y construir la empresa paso a paso.

Cristóbal Caballero, en una presentación de ontur. EE

Frente a otras alternativas del mercado, ontur sitúa la calidad de sus contenidos en el centro de su propuesta de valor. Su objetivo no es ofrecer una audioguía convencional ni reproducir una clase de historia, sino contar historias de forma entretenida, cuidada y capaz de captar la atención del visitante.

La compañía también destaca el conocimiento adquirido sobre cómo llegar a sus potenciales clientes. Sus fundadores consideran que uno de los principales retos ha sido conseguir que los viajeros conozcan la plataforma mientras organizan sus vacaciones.

Después de más de dos años de actividad, aseguran haber identificado los canales adecuados y los momentos clave para conectar con los turistas.

Las previsiones económicas de ontur reflejan sus ambiciones de crecimiento. La startup espera cerrar 2026 con una facturación cercana a los 130.000 euros, mientras que se ha marcado como objetivo alcanzar el millón de euros en 2027.

Para conseguirlo, sus fundadores cuentan con una hoja de ruta definida, aunque reconocen que se trata de "una meta ambiciosa". El crecimiento también tendrá su reflejo en el equipo ya que esperan ampliar su plantilla a principios de 2027. La previsión es llegar a cinco personas trabajando a tiempo completo en la startup.