La oferta aérea entre Málaga y Madrid crece un 112,5% tras el corte ferroviario con 6.120 plazas diarias

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LO ESENCIAL Las claves La oferta de asientos entre Málaga y Madrid se ha duplicado alcanzando las 6.120 plazas diarias tras el corte del servicio ferroviario de alta velocidad. El Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol ha pasado de gestionar 16 a 34 vuelos diarios con la capital, lo que representa un incremento del 112,5%. Aerolíneas como Iberia, Air Europa, Air Nostrum, Wizz Air, Ryanair y Volotea han sumado hasta nueve rotaciones diarias adicionales desde mediados de noviembre. Este refuerzo aéreo busca dar respuesta a la alta demanda de viajeros tras el accidente ferroviario de Urda del pasado 28 de octubre.

El avión se ha convertido en una de las principales alternativas para viajar entre Málaga y Madrid tras la interrupción de la conexión ferroviaria de alta velocidad entre la capital de España y Andalucía por el accidente de Urda el pasado 28 de octubre.

Las aerolíneas han reaccionado a esta situación aumentando de forma notable sus operaciones desde el aeropuerto de Málaga-Costa del Sol, que ha pasado de tener ocho frecuencias diarias a contar con 17.

El refuerzo comenzó a hacerse efectivo a partir del 14 de noviembre y supone nueve rotaciones adicionales cada jornada. En términos porcentuales, la oferta ha crecido un 112,5% respecto a la programación habitual, según los datos recopilados por Europa Press.

El incremento se traduce en más aterrizajes y despegues en las instalaciones malagueñas. Si antes de la incidencia se contabilizaban 16 movimientos diarios entre ambas ciudades (ocho llegadas y ocho salidas), ahora son 34, repartidos a partes iguales entre operaciones de entrada y salida.

También ha aumentado considerablemente el número de asientos disponibles. Tomando como referencia una media de 180 pasajeros por avión, las nuevas frecuencias permiten ofertar alrededor de 3.060 plazas diarias por sentido, frente a las 1.440 que había anteriormente.

Es decir, hay unas 1.620 plazas más cada día tanto para viajar desde Málaga como para hacerlo desde Madrid. En el conjunto de las operaciones, la capacidad estimada alcanza las 6.120 plazas diarias.

Detrás de este aumento están varias compañías que han ampliado sus programaciones para cubrir las necesidades de los pasajeros. Air Europa ha incorporado dos rotaciones adicionales al día, mientras que Iberia y Air Nostrum han sumado otras dos. Wizz Air también ha reforzado la ruta con dos operaciones más.

A estas compañías se han unido Volotea, que añadió una rotación diaria desde el 13 de noviembre, y Ryanair, que incorporó dos frecuencias adicionales a partir del día 14.

Así, el aeropuerto malagueño ha reforzado su conexión con la capital en un momento en el que los viajeros buscan alternativas al tren para cubrir este trayecto.

La ampliación de vuelos permite aumentar la capacidad de transporte entre las dos ciudades mientras continúa la interrupción del servicio ferroviario.

En cualquier caso, la programación puede experimentar cambios en función de las decisiones de cada aerolínea.