La vacuna contra el VRS tiene un efecto inesperado: también reduce los ingresos de los bebés en su segundo año de vida

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves Un estudio realizado en Andalucía con 1.375 menores muestra que el fármaco nirsevimab reduce las hospitalizaciones respiratorias por VRS hasta un 25,4% en el segundo año de vida de los bebés. La investigación, publicada en Pediatrics y con participación de investigadores de Málaga, sugiere que la protección de este anticuerpo monoclonal podría extenderse más allá de la primera temporada. El análisis destaca una reducción del 27,7% en los ingresos en la segunda temporada para el grupo de menores con antecedentes de uso de inhaladores. Los autores señalan que se trata de un estudio observacional pionero a nivel mundial, por lo que serán necesarios nuevos trabajos para confirmar los beneficios a medio plazo y su impacto económico.

La protección frente al virus respiratorio sincitial (VRS) podría durar más de lo esperado. Un estudio con participación de investigadores de Málaga ha observado que los bebés que recibieron nirsevimab durante sus primeros meses de vida tuvieron menos probabilidades de acabar hospitalizados por infecciones respiratorias durante el invierno siguiente, cuando ya habían cumplido su segundo año de vida.

La investigación, publicada en la revista científica Pediatrics y realizada con 1.375 menores de toda Andalucía, estima que la administración de este anticuerpo monoclonal se asocia con una reducción del 17% en las hospitalizaciones por infecciones respiratorias de vías bajas y del 25,4% en los ingresos por VRS.

Estos datos sugieren que la protección asociada a este fármaco podría tener repercusiones que van más allá de la primera temporada, en la que se administra, abriendo nuevas líneas de investigación sobre su impacto a medio plazo y sobre las implicaciones que estos posibles beneficios adicionales podrían tener en futuras evaluaciones de coste-efectividad.

Los propios autores señalan, no obstante, que se trata de un estudio observacional y que estos resultados deberán seguir siendo estudiados, ya que se trata de los primeros estudios a nivel mundial en apuntar en esta dirección.

El estudio ha contado con la participación de investigadores del Grupo Multidisciplinar de Investigación Pediátrica de IBIMA, profesionales del Servicio de Pediatría del Hospital Materno Infantil del Hospital Regional Universitario de Málaga, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias, y de la Facultad de Medicina de la Universidad de Málaga (UMA).

1.300 menores analizados

Para desarrollar el trabajo, los investigadores diseñaron un estudio de casos y controles de base comunitaria realizado en nueve hospitales pediátricos de Andalucía.

Se incluyeron menores nacidos entre el 1 de abril de 2023 y el 31 de marzo de 2024 y se analizó su evolución durante dos temporadas respiratorias consecutivas.

En total, participaron 1.375 menores. De ellos, 275 habían requerido hospitalización por una infección del tracto respiratorio inferior por cualquier causa durante la temporada 2024-2025 y fueron comparados con 1.100 menores de la comunidad que actuaron como controles, emparejados según fecha de nacimiento y provincia de residencia.

Los investigadores analizaron si los menores habían recibido nirsevimab durante la campaña frente al VRS de 2023-2024, cuando se encontraban en sus primeros meses de vida, y estudiaron posteriormente la aparición de hospitalizaciones respiratorias durante la siguiente temporada.

Mediante diferentes modelos estadísticos destinados a reducir el efecto de posibles factores de confusión, el trabajo encontró una asociación entre la administración previa de nirsevimab y una menor hospitalización respiratoria en la segunda temporada.

Además del resultado global, el análisis identificó una asociación especialmente marcada en determinados grupos.

Entre los menores hospitalizados con infección confirmada por VRS, la reducción absoluta estimada alcanzó el 25,4 %, mientras que entre aquellos con antecedentes de uso de inhaladores fue del 27,7 %.

Explorar los beneficios

Nirsevimab está dirigido frente al VRS, uno de los principales agentes causantes de infecciones respiratorias durante los primeros meses de vida.

El éxito principal más que documentado de este medicamento es la prevención de las complicaciones de este virus fundamentalmente en los primeros meses de vida.

Este mismo grupo de investigación y otros nacionales e internacionales coinciden de forma consistente en la prevención en torno al 80% de las hospitalizaciones producidas por este virus en los primeros meses de vida.

La investigación se centra precisamente en una cuestión todavía poco explorada: qué ocurre durante la temporada respiratoria siguiente en aquellos niños que recibieron esta protección en sus primeros meses.

Hasta ahora, la evidencia se ha centrado fundamentalmente en su capacidad para prevenir enfermedad grave y hospitalizaciones durante la temporada en la que se administra.

El nuevo trabajo aporta información sobre una posible asociación protectora durante la segunda temporada respiratoria, algo que, según los autores, podría resultar relevante a la hora de valorar el impacto global de esta estrategia preventiva.

El diseño observacional del estudio no permite establecer por sí solo una relación causal definitiva.

Por ello, los resultados abren la puerta a nuevas investigaciones que permitan confirmar esta asociación en cohortes poblacionales y determinar con mayor precisión su magnitud y sus implicaciones clínicas y económicas.