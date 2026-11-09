Málaga investiga el papel de los probióticos para aliviar algunos de los síntomas más duros de la esclerosis múltiple

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LO ESENCIAL Las claves Una revisión de ensayos clínicos de IBIMA, la UMA y el CIBERCV sugiere que ciertos probióticos pueden reducir la fatiga, el dolor y la inflamación en personas con esclerosis múltiple. El estudio se basó exclusivamente en ensayos clínicos en personas, sumando cerca de 300 participantes que recibieron cepas como Lactobacillus, Bifidobacterium o prebióticos frente a placebo. No se observaron mejoras en la discapacidad neurológica ni en la salud mental, por lo que los investigadores recalcan que los probióticos son una estrategia complementaria y no un sustituto farmacológico. Los autores piden realizar nuevos ensayos con muestras más amplias y diversas para confirmar los beneficios del eje intestino-cerebro, ya que la evidencia actual proviene de una única región geográfica.

Determinadas cepas de probióticos podrían ayudar a reducir de forma moderada la fatiga, el dolor y algunos marcadores de inflamación en personas con esclerosis múltiple.

Esto es lo que sugiere una revisión sistemática y metaanálisis de un equipo de IBIMA Plataforma BIONAND y la Universidad de Málaga (UMA), en colaboración con el Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Cardiovasculares (CIBERCV).

El trabajo, publicado en la revista científica internacional Clinical Nutrition, reúne los ensayos clínicos realizados hasta ahora en adultos con esta enfermedad en los que se comparó la administración de probióticos con un placebo. En total, incluye a cerca de 300 participantes.

La investigación ha estado liderada por Mario Gutiérrez, responsable del grupo de Medicina Preventiva y Salud Pública, y por Carmen M.ª González, investigadora del grupo de Investigación Clínica en Infección VIH, Infección Endovascular y Bacteriemias, ambos de IBIMA.

También ha colaborado Manuel Jiménez, responsable del grupo de Investigación Cardiovascular para la Salud del instituto y del servicio de Cardiología del Hospital Universitario Virgen de la Victoria de Málaga.

A diferencia de trabajos anteriores, este análisis se ha limitado a ensayos clínicos en personas.

Los autores han descartado los estudios experimentales con animales y aquellos que no cumplían los criterios metodológicos fijados, como los observacionales, los que carecían de grupo control o los no aleatorizados. El objetivo era obtener una imagen más precisa de la evidencia disponible.

Mejor evolución de síntomas

La esclerosis múltiple es una enfermedad crónica degenerativa y autoinmune que afecta al sistema nervioso central.

Puede provocar síntomas muy diversos, entre ellos la fatiga y el dolor, que llegan a tener un importante impacto en la autonomía y la calidad de vida de quienes conviven con ella.

Según el análisis, quienes tomaron probióticos registraron, en conjunto, una mejor evolución de ambos síntomas que quienes recibieron placebo.

Las intervenciones fueron diversas: principalmente preparados con cepas bacterianas de los géneros Lactobacillus y Bifidobacterium, con levaduras y formulaciones que incorporaban además prebióticos. La duración de los tratamientos también varió de un ensayo a otro.

“Estos resultados son prometedores porque sugieren que los probióticos podrían contribuir a aliviar síntomas que afectan significativamente a la calidad de vida de las personas con esclerosis múltiple. Sin embargo, es necesario seguir investigando con ensayos clínicos más amplios y en diferentes poblaciones para confirmar sus beneficios”, destacan los autores principales del estudio.

El eje intestino-cerebro

El estudio detectó además una disminución de determinados marcadores relacionados con la inflamación entre quienes recibieron probióticos.

Estos datos se enmarcan en una línea de investigación que ha ganado peso en los últimos años: la relación entre la microbiota intestinal, el sistema inmunitario y el cerebro, conocida como eje intestino-cerebro.

Las personas con esclerosis múltiple pueden presentar alteraciones en la composición de las comunidades de microorganismos que habitan en su intestino.

Caracterizar mejor esta microbiota, tanto en pacientes como en controles sanos, permitirá evaluar de forma más holística el impacto real de los probióticos sobre ella e identificar mejor sus efectos sobre los parámetros inflamatorios de la enfermedad.

Un complemento, no alternativa

El análisis no halló, en cambio, mejoras significativas en el grado de discapacidad neurológica asociado a la enfermedad, ni en la depresión u otros indicadores generales de salud mental.

Este resultado es especialmente relevante porque permite separar los posibles beneficios sobre síntomas concretos, como el dolor o la fatiga, de una modificación de la propia evolución neurológica de la esclerosis múltiple.

Por ello, los investigadores insisten en que los probióticos deben estudiarse como una posible estrategia complementaria, y no como una alternativa a los tratamientos farmacológicos que se utilizan actualmente.

Limitaciones del estudio

Los autores advierten de que la evidencia disponible todavía presenta importantes limitaciones. Se han realizado pocos ensayos clínicos, las formulaciones de probióticos son diferentes y la duración de la suplementación es variable.

Además, todos los estudios incluidos se desarrollaron en una misma región geográfica, con el posible sesgo que ello implica. La composición de la microbiota intestinal puede estar condicionada por numerosos factores, como la dieta, el entorno o los hábitos de vida, muy vinculados al lugar de origen y de residencia.

Por este motivo, el equipo considera necesario impulsar nuevos ensayos en diferentes poblaciones, incluidos estudios en España y en otros países europeos.