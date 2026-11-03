Las agresiones al personal sanitario se disparan en Málaga: rozan ya los 50 casos en lo que va de año

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LO ESENCIAL Las claves M!laga roza los 50 casos de agresiones al personal sanitario en lo que va de año, registr!ndose un notable incremento en los últimos cuatro meses. El Sindicato M!dico de M!laga advierte que los actos violentos afectan a m!dicos, enfermeras, celadores, administrativos y guardias de seguridad. Los episodios m!s recientes incluyen amenazas de muerte a una m!dica en Ciudad Jard!n y agresiones verbales a personal administrativo en Churriana. Atención Primaria concentra la gran mayoría de las agresiones, siendo las mujeres profesionales de la salud el perfil m!s afectado.

Amenazas de muerte, insultos, empujones e incluso puñetazos son algunas de las agresiones físicas y verbales que han sufrido diferentes profesionales de la sanidad en la provincia de Málaga.

La situación en los centros de salud y los hospitales sigue agravándose. El número de agresiones a facultativos no hace más que crecer en la provincia y ellos no son las únicas víctimas. También hay enfermeras, celadores, personal administrativo y guardias de seguridad que deben hacer frente a actos violentos, tanto físicos como verbales en sus puestos de trabajo.

De esta manera, en lo que va de año, la lista de agresiones de este 2026 ha ido aumentando hasta el punto de que ya es casi una cincuentena de casos en la provincia, según datos del Sindicato Médico de Málaga (SMM).

Los actos violentos se han casi duplicado en los últimos cuatro meses, ya que en la primera mitad de este 2026, es decir, entre enero y junio de este año, se registraron ya en la provincia más de 20 casos.

Las últimas agresiones se han sufrido en centros de salud de la capital. Una de ellas en el de Ciudad Jardín, donde una paciente amenazó de muerte a una médica después de que la facultativa no atendiera su exigencia de ser derivada a un especialista de forma preferente.

Otra ha ocurrido en el centro de salud de Churriana, donde un hombre amenazó a una administrativa y a una médica porque no cogió el teléfono de una cita telefónica porque aseguraba que le habían llamado en número privado. Además, aseguró que si la administrativa fuera un hombre, le habría pegado un puñetazo.

Datos de agresiones 2025

Cabe recordar que durante el 2025, el SMM y el Colegio de Médicos de Málaga contabilizaron 72 agresiones. De este total, 69 tuvieron lugar en la sanidad pública y tres en la privada. Del total, el 64% fueron mujeres; el 100% verbales y el 21,7% físicas.

El 79,72% tuvieron lugar en Atención Primaria mientras que el resto tuvieron lugar en centros hospitalarios.

Con estos datos se llegó a la conclusión de que ser mujer, tener menos de 35 años y trabajar en Atención Primaria es el perfil donde se dan la mayoría de las agresiones.