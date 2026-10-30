La vacunación avanza en Málaga: más de 124.000 personas ya tienen la dosis de la gripe y 53.994 la del covid

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LO ESENCIAL Las claves Más de 124.000 malagueños han recibido la vacuna contra la gripe y 53.994 la del covid tras cumplirse un mes de la campaña. Las mujeres lideran la inmunización en la provincia de Málaga, representando el 57% de las dosis de la gripe y el 53,8% de las de covid. El distrito sanitario de Málaga concentra la mayor parte de las vacunas administradas, registrando casi la mitad del total provincial. La Serranía de Ronda presenta la mayor brecha entre ambas dosis, con solo 33 vacunas de covid administradas por cada cien de gripe.

La campaña de vacunación frente a la gripe y el covid está cerca de cumplir un mes en Málaga. Al cierre de la cuarta semana, más de 124.000 malagueños se habían protegido de la gripe, frente a los 53.994 que han recibido la dosis del covid, según los datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía.

Las mujeres encabezan la vacunación en ambos casos. En la gripe suman 70.893 vacunadas, el 57% del total, frente a 53.473 hombres. En el covid la diferencia es menor: 29.074 mujeres (el 53,8%) y 24.918 hombres.

Cabe recordar que el pasado 1 de octubre comenzaron a vacunar a los niños de 6 meses a casi cinco años y en las residencias de mayores. El 7 de octubre se incorporaron a la vacunación las personas de 80 años o más.

Una semana más tarde, el 14 de octubre, se sumaron las personas mayores de 70 años y los adultos con patologías crónicas y situaciones de riesgo.

Por último, el pasado 21 de octubre se incorporaron a la campaña las personas de 60 años o más, los miembros de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, bomberos y Protección Civil, además de profesionales con exposición directa a animales e instituciones penitenciarias.

Distrito Málaga más inmunizado

Por distritos sanitarios, el distrito Málaga concentra el mayor volumen, con 52.400 vacunados contra la gripe, el 42% de toda la provincia, y 24.622 contra el covid, casi la mitad del total provincial (45,6%).

Es también el distrito donde la vacuna del covid está más cerca de la de la gripe: 47 vacunados de covid por cada cien de gripe, la proporción más alta de Málaga.

Le sigue la Costa del Sol, con 25.736 vacunados de gripe y 11.503 de covid, y la Axarquía, con 16.915 y 7.029, respectivamente.

Vacunación en el interior

En el extremo opuesto está la Serranía, con 5.291 vacunados contra la gripe y solo 1.755 contra el covid. Allí se registra la mayor distancia entre ambas vacunas: apenas 33 dosis de covid por cada cien de gripe.

Una situación parecida se da en el Valle del Guadalhorce, que suma 11.952 vacunados de gripe y 4.229 de covid (35 por cada cien). En La Vega se han administrado 12.078 dosis contra la gripe y 4.856 contra el covid.

La Vega es además el distrito con más peso femenino en la vacuna de la gripe: el 58,3% de los vacunados son mujeres (7.042, frente a 5.036 hombres). La menor diferencia está en la Costa del Sol, donde ellas representan el 55,2%.