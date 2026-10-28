El Centro de Transfusiones de Málaga abrirá esta tarde para recoger donaciones tras el accidente de tren de Toledo
Las instalaciones estarán abiertas de 17.00 a 21.00 para que cualquier persona que quieran ayudar tras la tragedia.
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El Centro de Transfusión de Málaga abre esta tarde de 17:00 a 21:00 de forma extraordinaria para ayudar a los afectados del accidente de tren en Toledo.
Las donaciones de sangre se realizarán en las instalaciones ubicadas en el recinto del Hospital Civil de Málaga.
Los requisitos para donar incluyen tener entre 18 y 65 años, pesar al menos 50 kilos y no padecer enfermedades crónicas ni infecciones agudas.
El Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Málaga abrirá este miércoles por la tarde de manera excepcional para ayudar a las víctimas del accidente de tren de Toledo, donde ya se han contabilizado más de 60 fallecidos.
El horario de esta apertura extraordinaria será de 17.00 a 21.00. Durante esas cuatro horas, todas las personas que quieran colaborar podrán acudir al centro para donar sangre.
Las instalaciones se encuentran en la avenida Doctor Gálvez Ginachero, dentro del recinto del Hospital Civil de Málaga.
Para donar es necesario tener entre 18 y 65 años, pesar 50 kilos o más, no sufrir enfermedades crónicas ni una infección aguda y no tener anemia.
Entre una donación y la siguiente deben pasar al menos dos meses. Los hombres pueden donar hasta cuatro veces al año y las mujeres, tres.