Los ópticos alertan en Málaga: dos de cada tres personas tienen problemas de visión y la miopía aumenta entre los jóvenes

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LO ESENCIAL Las claves Dos de cada tres personas sufren alguna disfunción visual y tres millones de españoles tienen un problema de vista aún sin detectar. La miopía entre los jóvenes de 16 a 30 años se ha duplicado en una sola generación, afectando ya al 60% por el uso intensivo de pantallas y el menor tiempo al aire libre. Andalucía combate esta situación con más de 103.000 ayudas del Plan VEO para menores de 16 años y deducciones del 15% en el IRPF para la compra de gafas y lentillas. El Servicio Andaluz de Salud creará 48 plazas de ópticos-optometristas para trabajar en hospitales públicos y reducir las listas de espera de Oftalmología a más de la mitad.

Ver bien es mucho más que leer sin esfuerzo una pizarra o un cartel de la carretera. A través de la vista recibimos en torno al 80% de la información que nos llega y, sin embargo, una parte importante de la población no le presta la atención que merece.

Aquí entra en juego la advertencia del Colegio Oficial de Ópticos-Optometristas de Andalucía. “Dos de cada tres personas tienen una disfunción visual”, según Esteban Moreno, tesorero del colegio, lo que ha provocado que la miopía se haya duplicado en una sola generación.

Hay quien tiene el problema diagnosticado y corregido y otros no necesitan corrección. A ellos se suman las tres millones de personas que según el Colegio hay en España con un problema visual sin detectar.

“Hablamos de muchas personas que no tienen la vista bien corregida y son personas que conducen, estudian y trabajan”, añade el profesional que incide en que una mala visión tiene consecuencias directas en el desarrollo de cualquier actividad diaria.

Ayudas para la vista

Las ayudas públicas están ayudando a cerrar esa brecha, sobre todo entre los más jóvenes. Andalucía es la comunidad autónoma que lidera el Plan VEO, el programa estatal que financia gafas y lentes de contacto para menores de 16 años. En total, se han superado ya las 103.000 ayudas.

En la comunidad participan unas 1.500 ópticas, 244 de ellas en la provincia de Málaga, donde se ha atendido ya a casi 17.000 pacientes menores de 16 años.

A ello se suma la deducción anunciada por la Junta de Andalucía en el IRPF para el resto de edades, de hasta el 15% del precio de gafas y lentes de contacto.

"Se complementan ambas acciones", señala el representante del Colegio, que subraya que estas medidas permiten a las familias con menos recursos acceder a unos productos sanitarios que, en muchos casos, son imprescindibles.

Un problema a cualquier edad

El hecho de que dos de cada tres personas tengan un problema visual hace que estos puedan manifestarse a cualquier edad y cambien a lo largo de la vida.

En niños y jóvenes predomina la miopía, que suele aumentar durante la ESO, el Bachillerato y la etapa universitaria, y no se estabiliza hasta los 26 o 27 años.

Esta enfermedad es la que más preocupa porque, según los datos que manejan los ópticos andaluces, en torno al 60% de las personas de entre 16 y 30 años ya es miope, frente a apenas el 30% de la generación anterior. "Se ha doblado en una generación el número de miopes", alerta.

La tendencia va a más, ya que los expertos estiman que entre 2025 o 2060, la proporción de miopes puede rondar el 80%. Esta situación ya ocurre en países como China, Japón o Corea, donde la miopía afecta a entre el 80% y el 95% de la población y se han implantado medidas preventivas de calado.

Detrás de este aumento están, sobre todo, las pantallas como móviles, tabletas, ordenadores y videoconsolas que ocupan cada vez más horas del día de niños y adolescentes, y eso favorece la progresión de la miopía.

Además, Moreno hace hincapié en que “en una generación hemos pasado de jugar en la calle a jugar con dispositivos electrónicos".

Cataratas y glaucoma

A partir de los 40 o 45 aparece la presbicia, la conocida como vista cansada y desde los 60 cobran protagonismo las cataratas, el glaucoma, la retinopatía diabética o la retinosis pigmentaria.

Algunas de estas patologías avanzan en silencio. Es el caso del glaucoma, ligado a una presión intraocular elevada, que puede tardar entre 15 y 25 años en dar síntomas.

En este sentido, Moreno explica que "en las ópticas tenemos la capacitación profesional para tomar la presión intraocular". Por lo que detectarla a tiempo permite derivar al paciente al oftalmólogo para que inicie un tratamiento farmacológico que frene la enfermedad y preserve su calidad visual.

Una revisión al año

Ante este aumento de los problemas visuales, el Colegio aconseja a los malagueños graduarse la vista una vez al año. Todo ello con el objetivo de detectar problemas a tiempo y, si es necesario, derivarlo al oftalmólogo.

48 plazas de ópticos en el SAS

La otra gran novedad llega desde la sanidad pública. Hace unos meses, el Colegio trasladó a la Junta que las derivaciones de Atención Primaria a Oftalmología acumulaban una demora importante, la segunda mayor después de Traumatología.

La respuesta ha sido la creación de la figura del óptico-optometrista en el Servicio Andaluz de Salud (SAS).

En 2027 saldrán 48 plazas, inicialmente en el ámbito hospitalario y repartidas por los hospitales públicos andaluces.

Trabajarán junto a los oftalmólogos, con funciones y protocolos por edades ya definidos. Con el tiempo, el cupo se ampliará hasta unas 150 plazas, y parte de ellas llegarán también a los centros de salud.

Según el Colegio, esta incorporación podría reducir las listas de espera "probablemente a menos de la mitad" y permitirá que muchas más personas tengan un seguimiento de su salud visual.

"Las relaciones con los oftalmólogos son magníficas, porque cada profesional sabe cuáles son sus funciones", apunta: los ópticos-optometristas se ocupan de la prevención y de corregir los problemas de refracción, y derivan cualquier patología al oftalmólogo.