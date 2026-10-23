La concentración en el Centro de Salud de Churriana. SMM

Amenaza con "partirle la cara" a una administrativa de un centro de salud de Málaga "si hubiera sido un hombre"

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LO ESENCIAL Las claves Un usuario insultó y amenazó a una administrativa y a una médica en el centro de salud de Churriana, en Málaga. El agresor reaccionó con violencia tras negarse a responder a cuatro llamadas telefónicas previas provenientes de un número privado. Aseguró que le habría "partido la cara" a la profesional de Admisión si esta hubiera sido un hombre. El Sindicato Médico de Málaga ha denunciado el incidente y el aumento continuo de las agresiones al personal sanitario.

Un hombre insultó y amenazó a una administrativa y a una médica en el centro de salud de Churriana llegando a asegurar que si la profesional de Admisión hubiera sido un hombre le habría partido la cara. Todo ello por no haber cogido el teléfono para una cita telefónica.

Todo ocurrió el pasado viernes 16 de octubre. Un usuario llegó al centro de salud de Churriana sobre las 17.30 horas y se dirigió a voces y en tono amenazante a la administrativa del puesto de Admisión quejándose.

Al parecer, según exclamaba a gritos, tenía cuatro llamadas perdidas en su teléfono móvil de un número privado, que tenía cita telefónica con su médica y que era ilegal llamarlo de un número privado.

"Por supuesto, no he respondido a las llamadas. ¿Dónde está mi doctora quiero hablar con ella", señaló, según han explicado desde el Sindicato Médico de Málaga (SMM).

Cuando le explicaron que su doctora no se encontraba en el centro, el usuario preguntó quién le había llamado entonces, a gritos y amenazando, pidió una hoja de reclamaciones.

También amenazó con denunciar a la administrativa y, con ello, iba a hacer que la expulsaran de su puesto de trabajo. En ese momento otro usuario le recriminó su actitud al usuario, pero este siguió insultando y realizando gestos obscenos.

Debido a los gritos, una facultativa y una enfermera salieron de su consulta, interrumpiendo la atención de sus pacientes, e intentaron calmar al agresor y ayudarlo.

El hombre seguía insultando a los profesionales, al sistema sanitario, al funcionamiento del SAS, a los inmigrantes... pero éste continuó mostrando una actitud agresiva y tratándola sin respeto alguno en la consulta hasta que abandonó el centro sanitario.

“A esa (la administrativa) no le he pegado porque es una mujer, si hubiera sido un hombre seguro que le hubiera partido la cara”, señaló.

El Sindicato Médico de Málaga (SMM) denuncia la actitud de algunos usuarios como este ante tanta agresividad y faltas de respeto con los compañeros que lo único que realizan es su trabajo y no tienen que soportar agresiones de ningún tipo y que tanto continúan incrementándose en la provincia de Málaga.