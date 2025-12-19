La Junta de Andalucía anuncia que la obra del tercer hospital de Málaga comenzará a finales de enero

Las claves nuevo Generado con IA La Junta de Andalucía anuncia que las obras del tercer hospital público de Málaga comenzarán a finales de enero. El nuevo hospital contará con 815 habitaciones, 80 camas de UCI, 48 quirófanos y áreas destinadas a docencia e investigación. También se iniciarán en febrero las obras de adaptación del antiguo Hospital Pascual, que en su primera fase tendrá 16 consultas externas. La ampliación del Hospital Costa del Sol finalizará en mayo, con nuevas instalaciones y equipamiento, tras una inversión superior a 93 millones de euros.

El nuevo hospital de Málaga está cada vez más cerca de ser una realidad. El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha informado este viernes, 19 de diciembre, que las obras del tercer centro hospitalario público de Málaga comenzarán a finales de enero.

"En enero estará el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, aquí para comenzar esa obra", ha comunicado con decisión Sanz, que ha hecho hincapié en la inversión del proyecto:

El futuro centro hospitalario contará con 815 habitaciones, una zona de urgencias con 31 consultas médicas, ocho de enfermería y 61 camas de observación, además de 80 camas de UCI y un bloque quirúrgico con 48 quirófanos. Con respecto a las consultas externas, habrá 158 salas para las especialidades médicas y 38 para enfermería, así como un área específica destinada a la docencia y la investigación.

Para Sanz, este hospital supondrá "un salto de calidad", al "liberar presión asistencial", y permitirá además acortar las esperas de los malagueños y miles de visitantes que recibe la provincia. En junio del próximo año está previsto que comiencen las obras para el traslado del Centro de Transfusión, que es "imprescindible para construir el nuevo hospital", ha explicado.

El contrato adjudicado combina, además, la ejecución de las obras del hospital y la concesión y explotación del aparcamiento durante 23 años.

Además, Sanz ha anunciado que el próximo febrero se iniciarán las obras de adaptación del antiguo Hospital Pascual en la capital malagueña, que en su primera fase contará con 16 consultas externas.

"Había quien dudaba que finalmente fuéramos capaces de desarrollarlo e impulsarlo", ha referido el consejero, quien ha recordado que se trata de una actuación "complementaria" para disponer de más camas en la provincia y "aligerar las cargas", en la medida que se dispone de más centros.

En cuanto al tiempo transcurrido para ejecutar la reforma, ha indicado que "no se podía entrar directamente allí", sino que era necesario hacer adaptaciones y diseñar la cartera de servicios, "un proceso donde ha habido que ocupar meses" para tener un proyecto sobre las consultas externas.

"Va a ser otra manera de ayudar a reducir los tiempos de espera, a dotar de mejor cobertura sanitaria y asistencial a los malagueños", ha insistido.

En cuanto al Hospital de Estepona, ha dicho que la incorporación de 56 profesionales permitirá la puesta en marcha del bloque quirúrgico y que en 2026 esté en marcha "el 80 % de la actividad" de este hospital, "y al siguiente año, el cien por cien".

Y respecto al Costa del Sol, ha anunciado que la ampliación es ya "una realidad" con una inversión de 93 millones de euros. Las obras, con inversión superior a 93 millones, terminarán en mayo "con hemodiálisis, pruebas funcionales de digestivo y neumología, quirófano de parto, reforma de urgencia y la urbanización exterior". También ha dicho que está prevista la puesta en servicio de dos aceleradores lineales y del PEC-TAC para septiembre una vez obtenidas todas las autorizaciones.

