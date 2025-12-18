La gripe k dispara los contagios en niños y jóvenes en Málaga: expertos insisten en extremar precauciones en Navidad

Las claves nuevo Generado con IA Los contagios de gripe aumentan en niños y jóvenes en Málaga debido a una variante más transmisible del virus. La temporada de gripe se ha adelantado 3-4 semanas respecto a lo habitual, alcanzando 164,6 casos por cada 100.000 habitantes. Expertos recomiendan vacunación, uso de mascarilla en centros sanitarios y mantener higiene de manos y ventilación para frenar la propagación. La gripe presenta síntomas más intensos que un resfriado, como fiebre alta, dolor muscular y cansancio extremo, y requiere atención inmediata si hay dificultad para respirar.

La incidencia de gripe en España no para de aumentar y ya alcanza los 164,6 casos por cada 100.000 habitantes en Atención Primaria. Ante esta tendencia ascendente y la previsión de un mayor repunte en las próximas semanas, los profesionales del Hospital Vithas Xanit inciden en la importancia de la vacunación y del uso responsable de mascarilla como medidas clave para frenar la propagación del virus.

Este año la temporada se ha adelantado entre 3 y 4 semanas respecto a lo habitual, y se considera una situación atípica por la circulación de una variante más transmisible (subclado K del virus A H3N2), según explican en un comunicado.

Por ello, Enrique Sánchez, jefe de Pediatría del Hospital Vithas Xanit Internacional y Vithas Málaga, señala que “estamos viendo un incremento significativo de casos en edades pediátricas y en adultos jóvenes. La vacunación sigue siendo la herramienta más eficaz para reducir complicaciones y evitar ingresos hospitalarios”.

Por otra parte, la doctora Milagros Jaén, jefa de Urgencias del Hospital Vithas Xanit Internacional, aclara que la gripe se manifiesta de forma brusca, con fiebre alta, dolor muscular y cansancio extremo y advierte que, si aparece dificultad para respirar, es fundamental acudir de inmediato a un centro sanitario.

“La gripe se presenta con síntomas más intensos que un resfriado común: fiebre alta, dolor muscular y articular, tos seca, dolor de cabeza y cansancio extremo. También puede aparecer congestión nasal y escalofríos”, aclara la especialista.

De esta manera, los expertos inciden en la importancia de vacunarse lo antes posible, tanto niños como adultos; usar mascarilla en centros sanitarios y residencias, y también si se presentan síntomas, para proteger a personas vulnerables; y mantener una correcta higiene de manos, ventilar espacios cerrados y evitar aglomeraciones durante los primeros días tras la aparición de síntomas.

En la mayoría de los casos, la gripe se trata con reposo, hidratación y medicamentos para aliviar síntomas como fiebre y dolor, como paracetamol o ibuprofeno.

Los profesionales insisten en actuar con responsabilidad y seguir las recomendaciones sanitarias, especialmente quienes pertenecen a grupos de riesgo, para reducir el impacto de esta nueva variante.