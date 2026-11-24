El ganador del concurso a la mejor tapa con el jurado y los organizadores. EE

El restaurante Siete Cabezas se alza con el premio a la mejor tapa de Málaga

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LO ESENCIAL Las claves El restaurante Siete Cabezas gana el certamen Sentir Málaga Tapa a Tapa con su 'Tartar de jurel con gazpachuelo malagueño'. La tapa ganadora reinterpreta el tradicional gazpachuelo malagueño combinando jurel semicurado con kimchi, cebolla encurtida y tomate seco. El premio permitirá al establecimiento representar a la provincia en el Campeonato Oficial de Tapas y Pinchos 2027 en Madrid. El jurado del certamen, impulsado por Mahos y San Miguel, ha contado con la participación de chefs Estrella Michelin como José Carlos García, Diego Gallegos y Mauricio Giovanini.

El restaurante Siete Cabezas ha ganado este martes el certamen Sentir Málaga Tapa a Tapa con su Tartar de jurel con gazpachuelo malagueño. Este premio le permitirá representar a la provincia en el Campeonato Oficial de Tapas y Pinchos 2027 en Madrid, organizado por Hostelería de España.

La elaboración ganadora reinterpreta el tradicional gazpachuelo malagueño mediante un jurel semicurado acompañado de kimchi, cebolla encurtida y tomate seco. De este modo, el bocado fusiona la esencia de la cocina local con matices innovadores y productos autóctonos.

Los finalistas con sus tapas. EE

El evento está impulsado por la patronal hostelera Mahos y por San Miguel. Han participado en la final La Tasca del Langui, Siete Cabezas, La Tasquita del Lobo, Rub Smokehouse, Garbes Club El Candado, Pez Lola, Bocallena, La Chancla, La Medusa, La Taberna de Chorchi, La Casa de Anyo y Ancá Los Pedrillos.

El jurado era de primer nivel ya que contaba con Estrella Michelin como José Carlos García, Diego Gallegos y Mauricio Giovanini. Los chefs han evaluado el sabor, la originalidad, la presentación y el uso de producto local.