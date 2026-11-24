Foto de familia de los ganadores del concurso. Academia Gastronómica de Málaga

Málaga ya tiene el mejor lomo en manteca de 2026: esta es la venta ganadora

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LO ESENCIAL Las claves La Venta Los Montes ha ganado el premio al mejor lomo en manteca de Málaga en 2026 durante el III Concurso Saborea los Montes. La Venta El Boticario logró el premio a la Mejor Receta Tradicional, mientras que Casa Vázquez obtuvo el reconocimiento del público. Un total de 16 establecimientos participaron en esta tercera edición del certamen, celebrada entre el 6 y el 22 de noviembre. El concurso, impulsado por la Academia Gastronómica de Málaga, busca reivindicar este plato tradicional y promover el turismo gastronómico.

La Venta Los Montes tiene el mejor lomo en manteca de Málaga de 2026.

Así lo ha decidido el jurado del III Concurso de Lomo en Manteca Saborea los Montes, que ha reconocido a este establecimiento con el principal galardón de una iniciativa impulsada por la Academia Gastronómica de Málaga para poner en valor uno de los platos más representativos de la cocina tradicional malagueña.

El certamen ha dejado otros dos nombres propios. La Venta El Boticario se ha llevado el premio a la Mejor Receta Tradicional, mientras que Casa Vázquez ha conseguido el reconocimiento del público, resultado de las votaciones realizadas a través de la página web de la Academia Gastronómica.

En esta tercera edición han participado un total de 16 establecimientos, que han competido durante dos semanas, entre el 6 y el 22 de noviembre, por hacerse con alguno de los reconocimientos.

Imagen del plato de lomo en manteca ganador. Academia Gastronómica de Málaga

La entrega de premios se celebró este lunes en La Taberna de Mike Palmer, con representantes de la Academia Gastronómica, el Ayuntamiento de Málaga, Sabor a Málaga y Mahou-San Miguel.

El jurado profesional ha estado integrado por el presidente de la Academia, Manolo Tornay; el director técnico de Sabor a Málaga, Ignacio Carmona; el académico Serafín Quero; los cocineros Javier Hernández y Miguel Palma; la hostelera Paloma Cremades, y los creadores de contenido gastronómico Salvador Victoria y Andrea Ruiz.

Una receta con historia

El concurso busca reivindicar una preparación profundamente arraigada en la gastronomía malagueña. El lomo en manteca tiene su origen en los métodos tradicionales de conservación de la carne, cuando la ausencia de sistemas modernos de refrigeración obligaba a recurrir a técnicas que permitieran prolongar su consumo.

La manteca de cerdo servía para cubrir y preservar la carne, limitando su contacto con el aire. Con el tiempo, aquella fórmula de conservación terminó convirtiéndose en una elaboración gastronómica propia, especialmente vinculada a Andalucía y a los Montes de Málaga.

La Academia Gastronómica de Málaga, organizadora del certamen con la colaboración del Ayuntamiento, la Diputación Provincial, Sabor a Málaga y San Miguel, ha defendido la continuidad de esta iniciativa como una forma de promover la cultura culinaria de la provincia y favorecer el turismo gastronómico.