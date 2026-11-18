Estos son los siete mejores vinos de Málaga en 2026: una bodega consigue tres premios

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LO ESENCIAL Las claves Siete vinos de la provincia de Málaga han sido reconocidos en la duodécima edición de los Premios a los Mejores Vinos con DO Málaga y Sierras de Málaga. La bodega A. Muñoz Cabrera (Dimobe) se convierte en la gran triunfadora del concurso tras lograr tres de los galardones principales. El certamen ha registrado una participación récord con 94 muestras presentadas por 19 bodegas de toda la provincia. Los premios cuentan con una dotación económica total de 29.150 euros destinados a la compra de las botellas galardonadas para campañas de promoción.

Málaga tiene nuevos vinos destacados. Siete elaboraciones de la provincia han sido reconocidas en la duodécima edición de los Premios a los Mejores Vinos con Denominación de Origen Málaga y Sierras de Málaga, un certamen organizado por la Diputación provincial que busca dar visibilidad a la calidad y variedad de la producción vitivinícola malagueña.

La gran protagonista de esta edición ha sido la bodega A. Muñoz Cabrera (Dimobe), que ha conseguido tres de los galardones. Sus vinos Piamater 2023, Zumbral y Seco Trasañejo Dimobe han sido distinguidos como los mejores en las categorías de dulce tranquilo, licor dulce y licor seco, respectivamente.

El resto de premios se han repartido entre otras bodegas de la provincia. Botani, de Jorge Ordóñez, ha sido elegido mejor blanco con Denominación de Origen Sierras de Málaga; Encina del Inglés Tinto 2025, de La Melonera, ha ganado en la categoría de tintos de hasta seis meses en barrica; y Garnacha, de Los Frutales, se ha impuesto entre los tintos con más de seis meses de crianza.

A estos seis galardones se suma un accésit para Montespejo, un blanco joven de Virgen de la Oliva – Carpe Diem. De esta forma, siete vinos elaborados en la provincia han obtenido el reconocimiento del jurado.

La elección se ha realizado tras una cata celebrada durante el martes y el miércoles en el Cortijo de Pozoancho, en Antequera. En total, se presentaron 94 muestras de 19 bodegas procedentes de Almáchar, Antequera, Arriate, Fuente de Piedra, Málaga, Moclinejo, Mollina, Ronda, Sayalonga y Vélez-Málaga. Se trata de la participación más elevada desde que se celebra este concurso.

El jurado ha estado presidido por la directora de Sabor a Málaga, Leonor García-Agua, y ha contado con cuatro expertos del sector, encargados de valorar las distintas elaboraciones repartidas en seis categorías.

Los premios cuentan con una dotación de 29.150 euros, que se destinarán a la adquisición de los vinos ganadores para acciones promocionales. Cada una de las seis categorías recibe 4.580 euros, mientras que el accésit está dotado con 1.670 euros.

Además del reconocimiento económico, los vinos premiados podrán incorporar esta distinción a sus etiquetas y formarán parte de las acciones de promoción y comercialización de Sabor a Málaga, tanto en España como en el extranjero, con presencia en próximas ferias y salones.

La provincia cuenta actualmente con alrededor de medio centenar de bodegas, muchas de ellas de carácter familiar y producción artesanal. El certamen, que la Diputación puso en marcha en 2013, busca impulsar el conocimiento de unos vinos cuya tradición se remonta a más de 3.000 años.

Los siete vinos premiados