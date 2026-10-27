Deluca se transforma en Sartori y amplía su propuesta en Puerto Banús
El restaurante marbellí evoluciona hacia el concepto de trattoria tradicional e incorpora pizzas, antipasti y platos clásicos a su obrador de pasta artesanal.
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El espacio gastronómico Deluca, ubicado en El Corte Inglés de Puerto Banús, pasa a llamarse Sartori y se transforma en una trattoria contemporánea.
Aunque mantiene la pasta fresca artesanal hecha a diario como eje, la oferta evoluciona para convertirse en una experiencia de mesa pensada para compartir.
La nueva carta incorpora entrantes clásicos, focaccias, pizzas tradicionales y platos como el bacalao a la puttanesca o el pollo coquelet asado.
El establecimiento renueva su identidad bajo el lema "La vita, a tavola" para consolidar un concepto culinario más completo e integral.
El espacio gastronómico Deluca, situado en el área Gourmet de El Corte Inglés de Puerto Banús, inicia una nueva etapa bajo el nombre de Sartori. La iniciativa supone una evolución natural que transforma el concepto original en una trattoria italiana de corte contemporáneo.
La pasta fresca hecha a diario en el propio obrador continúa como eje central del establecimiento. Sin embargo, la propuesta culinaria prescinde del formato monotemático previo para abrirse a una experiencia de mesa más diversa y diseñada para compartir.
La carta suma ahora entrantes clásicos como vitello tonnato, focaccias artesanales o parmigiana di melanzane. A estos se añade una selección de pizzas tradicionales y recetas de cocina como el bacalao a la puttanesca o el pollo coquelet asado.
El cambio culmina con una renovación de identidad articulada bajo el lema "La vita, a tavola". Con este giro, el proyecto busca consolidar un enfoque gastronómico más integral, respaldado por el oficio técnico desarrollado durante sus años previos en Marbella.